"La pareja 14-46 cometió otro grave error al detener en Francia a Pavel Durov, el multimillonario director general de Telegram. No es un niño del MK-Ultra de Amiens, tiene un temperamento completamente diferente y pronto lo entenderán. Pavel Durov encarna perfectamente la cita de Camus: "La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que tu propia existencia sea un acto de rebelión". » La libertad tiene un precio. La pregunta hoy es: ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Pavel aparentemente lo es, sí. Retó a la pareja Macron y no se lo cuenta a nadie, pero varios abogados me dijeron que Pavel tenía en sus archivos todas las conversaciones secretas de Telegram entre Brigitte y Emmanuel. Entonces esto lo explica. Querían controlarlo, pero nada funcionó. A la generación de Pavel no le interesa el mundo de Brigitte. Su lucha no se trata de niños menores como Brigitte; Para él, su lucha por nuestra libertad implica biohacking. Está lejos de ser un pequeño notable provincial o incluso un simple titán de la tecnología.