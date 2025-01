The Economist ubica a Javier Milei como ejemplo en desburocratizar

Habrá que darle la razón a Javier Milei: no es un fenómeno vecinal. The Economist, en un informe sobre desburocratización en el mundo: "Un ejemplo a seguir es Argentina. El equipo de Milei llegó al poder después de haber pasado 18 meses trabajando en cómo sacar al gobierno de áreas donde no debía estar. Una vez en el poder, no perdieron tiempo en aplicar golpes audaces para restablecer las expectativas sobre la economía. Europa necesita una ambición del tipo de DOGE, mientras que Estados Unidos necesita una preparación del tipo de Milei. El peligro es que ninguno de los dos lo haga bien."