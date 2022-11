Sergio Massa: Salir del descenso no es salir campeones

## Black Friday para exportadores. Se reitera lo que Massa hace poco dijo que no iba a repetir: el dólar soja. Otra necesidad urgente lo obliga a una nueva pérdida cambiaria, pagar 230 por divisas que luego vende a 165. Con un agravante: parece que la anterior pérdida aún no se registró en los números oficiales del déficit, se integran a la pelota de la emisión. Otra mancha para un Banco Central cuyo titular, Miguel Pesce, vuelve a ser jaqueado por indolencias en su mesa de dinero y la falta de explicación para que partieran US$ 7.000 millones por la puerta de servicio de la institución. (...) Massa ya le dijo a Cristina: “Ustedes me contrataron para salir del descenso, no pretendan ahora que los saque campeones”. (...)".

La frase futbolera es propia de Massa, tan vinculado al Club Atlético Tigre, que llegó a 1ra. División, luego descendió al Nacional B para volver a ascender, y disputó instancias importantes de los torneos en juego aunque nunca fue campeón.

Última de García, acerca de limitaciones anticipada días atrás por Urgente24:

"(...) ## Nuevo blanqueo. Con la asistencia formal del embajador (Marc) Stanley, la Argentina finalmente hará operativo un convenio ya firmado para conocer las cuentas de “personas humanas” en EE.UU. –y que no se aplicaba por desconfianza en el gobierno argentino (recordar infidencias y espías en la AFIP, falta de encriptados, etc.). Massa sostiene que también habrá información de sociedades y fideicomisos secretos, corazón gigante de la evasión. Pero está en duda esa afirmación. Aguarda Economía una lluvia de dólares, aunque la meteorología no dice si puede ser un chubasco, temporal o mínima garúa. Este acuerdo lo destrabó el ministro con la influyente Janet Yellen, secretaria del Tesoro, aunque restan incógnitas. Por ejemplo, complejo saber si se podrá abrir la plaza de Delaware, quizás uno de los paraísos fiscales más inexpugnables (quizás junto al de la isla de Man): rige el federalismo en los Estados Unidos, difícil que Delaware determine perder el secreto que alimenta su distrito, por más que lo requiera Washington.

De acuerdo a lo que se conoce, hasta que se instrumente una nueva ley de blanqueo, quienes más podrían dañarse por el descubrimiento de las cuentas negras son todos aquellos que regularizaron en parte sus posiciones. Es decir, quienes blanquearon inmuebles, pero no cuentas, por ejemplo. Si se delata la anomalía, ahora se anularía todo y deberían pagar multas cuantiosas. (...)".

