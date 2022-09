En la jornada de hoy, lunes 19 de septiembre, el Bitcoin se mantiene medianamente estable si se tiene en cuenta la volatilidad del mercado de las criptomonedas, en esta oportunidad la moneda rey retrocedía cerca de un 6%. Por su parte el Ether la cripto de la red Ethereum sigue presenciando fuertes bajas (de hasta el 9%) luego de haber llevado a cabo "The Merge", proceso donde el activo digital paso del consenso Proof of Work al Proof of Stake, el pasado jueves 15 de septiembre.