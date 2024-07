Martín Tetaz y Damián Di Pace: dos economistas que eran optimistas y ahora ya "no la ven"

Todos están esperando la salida del cepo. Si se produjera, bajaría el riesgo país y volvería el crédito. Cambiarían por completo las expectativas. Todos están esperando la salida del cepo. Si se produjera, bajaría el riesgo país y volvería el crédito. Cambiarían por completo las expectativas.

El economista se refirió también a la caída del PBI para 2024.

“La actividad económica va a caer entre 5 y 8 puntos del PBI este año. Es el doble de lo que preveía el Fondo Monetario Internacional. Vamos a llegar pronto a una desocupación de dos dígitos. La recesión llegó para quedarse”.

image.png Martín Tetaz

Di Pace: "actividad industrial en Argentina cayó 11% en el primer semestre"

“El consumo masivo de bienes que no podemos abandonar (limpieza y comida) está cayendo mes tras mes. A nosotros nos está dando ahora en julio en el orden del 9%”.

El reconocido analista en consumo e ingresos agregó:

Los que trabajan en la economía informal, que alcanza al 40% del total, no pudieron recomponer sus ingresos. No tuvieron paritarias ni incrementos en sus salarios casi de ningún tipo. Además, el autónomo es un condenado tributario, es uno de los que peor la pasa. Los que trabajan en la economía informal, que alcanza al 40% del total, no pudieron recomponer sus ingresos. No tuvieron paritarias ni incrementos en sus salarios casi de ningún tipo. Además, el autónomo es un condenado tributario, es uno de los que peor la pasa.

image.png Damián Di Pace, otro de los economistas que se "halconizan"

Finalmente, dejó algunas ideas para paliar parte de la crisis:

“Habría que darle alguna zanahoria al sector privado. Por ejemplo, al que exporte más le bajo las retenciones. También, deducir las compras de maquinarias para producción de los futuros impuestos”.