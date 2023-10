"Pero no entiendo por qué, si él le va a entregar los dólares a la gente cuando asuma. Le está pidiendo ahora que salga por una puerta chica (...) Una cosa es un candidato a Presidente diciéndole a la población 'Yo tengo una plataforma de salida para que ustedes se dolaricen masivamente a un precio razonable' y otra cosa es decirle 'Salgan todos por la Puerta 12, ahora salgan además'", respondió Tetaz.

image.png Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, agradeció los dichos de Rossi.

Sin embargo, Rossi insistió: "Es que si salen ahora, ¿no está anticipando que es peor salir mañana, salir dentro de un mes?". "Justamente eso es lo contradictorio, eso no tiene sentido si vos realmente creés que vas a ganar", contestó el economista, firme en su postura. "¿Pero por qué?", replicó el periodista, a lo Tetaz dijo: "Le estás haciendo pagar un precio de pánico a la sociedad".

En este punto, el análisis en el programa viró a que la sensación general es que la dolarización será de facto y recordaron las declaraciones de Milei sobre que, cuanto más alto el dólar, más sencillo será dolarizar. Entonces, Rossi tomó la palabra.

"Los economistas, que hoy dijeron: 'Es una irresponsabilidad de Milei lo que está diciendo'. Los políticos, los economistas, ¿en qué tienen sus ahorros? ¿En pesos o en dólares? Los economistas profesionales, ¿qué le recomiendan a sus clientes? ¿Quedarse en pesos o en dólares?", sostuvo el conductor, y agregó desafiante:

Entonces, acá se está produciendo desde hace rato una autodolarización. Porque no vaya a ser cosa que ahora se lo indulte a Massa, a Alberto Fernández y a Cristina y la culpa de la híper sea de Milei. Me parece descabellado (...) No confundamos el presente con el pasado Entonces, acá se está produciendo desde hace rato una autodolarización. Porque no vaya a ser cosa que ahora se lo indulte a Massa, a Alberto Fernández y a Cristina y la culpa de la híper sea de Milei. Me parece descabellado (...) No confundamos el presente con el pasado

Esta banca por parte de Rossi a Milei resultó llamativa, puesto que el conductor deslizó en varias oportunidades su simpatía por la candidata presidencial de JxC, como así lo dictaba la línea editorial de la señal. Sin embargo, tal parece que el periodista podría haberse alineado con Feinmann, quien desde hace tiempo renovó su discurso.

-------

Más contenido en Urgente24:

Dólar blue en $1.050 y rumores de suba de tasas

Milei publicó el decálogo de 'la casta' y se despegó de la corrida

Guerra y carnicería: Más de 1.000 israelíes y 800 palestinos muertos

Son "5 vivos" y Milei: Reacción oficial a la suba del dólar