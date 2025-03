La Venganza Analógica: El oro le gana a bitcoin como activo de refugio

Para Kobeissi, el destino estaba claro.

“El verdadero impulsor aquí es el movimiento GLOBAL hacia el comercio libre de riesgos”, explicó.

“A medida que aumentan las tensiones de la guerra comercial y se amplía la incertidumbre sobre la política económica, TODOS los activos de riesgo están cayendo. Esto se vio en las acciones, las criptomonedas y los precios del petróleo, que cayeron drásticamente hoy. Los refugios seguros están prosperando”.

btc oro.webp Más evidente, imposible.

El S&P 500 y el índice Nasdaq Composite finalizaron la sesión de negociación del 03/03 con una caída del 1,76% y del 2,64%, respectivamente.

El oro, por el contrario, continuó consolidando ganancias mientras giraba en una zona inmediatamente por debajo de sus máximos históricos .

Kobeissi concluyó que Bitcoin “ahora es visto como un activo riesgoso” en el entorno macroeconómico actual.

“Observen la marcada divergencia entre el oro y el bitcoin en su desempeño hasta la fecha”, razonó.

Mientras que los precios del oro han subido un 10%, el bitcóin ha caído un 10% desde el 1 de enero. Las criptomonedas ya no se consideran una inversión de refugio seguro. Mientras que los precios del oro han subido un 10%, el bitcóin ha caído un 10% desde el 1 de enero. Las criptomonedas ya no se consideran una inversión de refugio seguro.

De esta manera, Bitcoin se unió al índice del dólar estadounidense (DXY) en un inusual movimiento sincopado hacia abajo, que llevó al primero hacia el promedio móvil simple (SMA) de 200 días, una clásica línea de soporte del mercado alcista.

"Es un área importante a tener en cuenta, ya que rara vez se obtienen estas pruebas durante un período de tiempo alto. También es un nivel clave que los alcistas deben mantener", escribió el operador Daan Crypto Trades en parte de una publicación de X sobre el tema.

Otras observaciones señalaron que BTC/USD había cerrado la brecha más grande de la historia en el mercado de futuros de Bitcoin de CME Group.

Anteriormente, se cerró otra brecha que quedó desde noviembre de 2024 como parte del descenso de Bitcoin a los mínimos actuales de varios meses cerca de los US$78.000.

oro.jpeg El renacer del oro, que sigue analógico, no digital.

El oro

El oro es considerado un activo de resguardo y suele tener una relación inversa con activos de riesgo.

Según Grant Sporre y David Zhong, analistas de Bloomberg Intelligence, el impulso en los precios se mantiene sólido: los inversionistas continúan viendo al metal como una cobertura contra rl riesgo. Según el informe anual del World Gold Council, durante 2024 la demanda total de oro alcanzó las 4.974 toneladas, marcando un nuevo hito en el sector.

El mercado del oro cerró 2024 con niveles récord, superando la barrera de los US$ 2.880 por onza troy.

De acuerdo con fortunebusinessInsights.com, el tamaño del mercado mundial del oro registrará una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período 2025 / 2032. Asia Pacífico dominó el mercado del oro con una participación de mercado del 66,25% en 2023, es evidente que esta proyección puede cambiar derivado de conflictos bélicos, así como las guerras comerciales que pudieran iniciarse derivado de la política arancelaria implementada por el actual gobierno de USA, tanto para sus socios comerciales tradicionales (Canadá, México, Unión Europea), su competidor (China) y nuevos socios (Rusia).

No obstante, los analistas creen que los planes de Trump para aumentar los aranceles han elevado las preocupaciones sobre la inflación en la Reserva Federal de USA (Fed), lo que podría convencer al banco central estadounidense de mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo. Esto, a su vez, podría limitar el potencial alcista del metal precioso, ya que las tasas de interés más altas empañan el atractivo del oro sin rendimiento.

El máximo histórico de US$ 2.957 parece ser un duro obstáculo para los alcistas del oro. Una ruptura al alza desde el nivel mencionado podría desencadenar un movimiento hacia los próximos niveles alcistas en US$ 2.980, el límite superior de la 'banda de Bollinger', en ruta hacia el nivel psicológico de US$ 3.000.

En el caso bajista, el mínimo del 2/02 en US$2.888 actúa como un nivel de soporte inicial para el metal amarillo. Pérdidas extendidas podrían allanar el camino hacia US$2.795, el límite inferior de la 'banda de Bollinger'. El nivel de contención clave a observar es US$2.718, la EMA (media móvil exponencial) de 100 días.

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Entrevista de Majul a Milei, ¿en vivo?: 3 datos que levantan sospechas

Después de The New York Times, The Wall Street Journal destroza a Javier Milei

La miniserie de 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo

A24, TN, C5N y LN+ convirtieron a las señales de noticias en pseudo canales de streaming

La película de 1 hora y 40 que no baja del podio de las más vistas