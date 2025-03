Martes Negro: Guerra Comercial USA vs. China (y Canadá y México)

Los nuevos aranceles del 25% del presidente de USA, Donald Trump, a las importaciones de México y Canadá entraron en vigor el martes 04/03, y una duplicación de los aranceles a los productos de China, que pasan al 20%, lo que genera nuevos conflictos comerciales con los 3 principales socios comerciales de USA por US$ 2,2 billones en el comercio anual bilateral del país más importante de la economía global. Esto sucedió luego de que Donald Trump declarase, a las 12:01 am EST (0501 GMT), que los 3 países no habían hecho lo suficiente para detener el flujo hacia USA del mortal opioide fentanilo y sus precursores químicos.