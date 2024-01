La crisis inmobiliaria de China está lejos de terminar

Lo advierte The New York Times, la pérdida de confianza en la propiedad, que es el principal guardadito de las familias chinas, es un problema para los políticos chinos, que están tratando de levantar una industria en crisis con poco éxito. Evergrande, con una deuda gigante de más de 300.000 millones de dólares, está al borde del abismo. La crisis inmobiliaria, que es la más larga que se recuerda, no solo sigue, sino que se está acelerando.