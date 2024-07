Javier Milei y Luis Caputo cada vez más lejos del FMI, y se burla CFK

Embed Se cierra la última canilla de emisión de pesos: se deja de emitir por cada dólar de sector externo que se liquide. Con esto se profundiza la política monetaria que se viene llevando a cabo.



Es una de las noticias más relevantes de los últimos tiempos.



Inflación Q.E.P.D.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) July 13, 2024

La agitación en el sábado 13/07 de mercados cerrados ya era intensa. Pero Milei decidió, utilizando el canal LN+ explicar su punto de vista a Horacio Cabak -dato: la reciente entrevista a Milei del 'pelado' Esteban Trebucq fue un fracaso de rating y repercusión, ¿qué significa? En otro momento podría especularse al respecto-. Vayamos a Milei dixit:

Embed Javier Milei clarísimo sobre la cotización del dólar pic.twitter.com/xkyilIZCSc — Milei SheIby (@TommyShelby_30) July 13, 2024

No es menor la siguiente observación: Milei habla de pesos pero el mercado habla de dólares. Las peras no son manzanas aún cuando se haga un esfuerzo. El mercado reclama dólares.

Luis Caputo apeló a radio AM Mitre para intentar instalar que no hay nada nuevo: "Anunciamos una profundización del esquema monetario. Sostenemos que la inflación es un fenómeno monetario."

Toto dixit:

"Durante el gobierno anterior, el desfasaje en el mercado de dinero, tanto por exceso de oferta como por caída de demanda, fue fenomenal* Desde que llegamos empezamos a atacar ese problema. *Cortamos la oferta o la emisión de pesos por déficit fiscal y fuimos a déficit cero."

"También cortamos la segunda canilla de emisión, dos veces más grande que la del déficit; los pesos que emitía el Banco Central por los pases."

"La canilla que estamos cerrando ahora son los pesos que emite el Banco Central cada vez que compra dólares por intercambio en el mercado de exportación e importación. Para profundizar el proceso de desinflación que estamos experimentando, decidimos cerrar esta tercera canilla."

"No se imprimen más pesos en la Argentina por ninguna vía. Es una novedad histórica."

"Pasamos rápidamente de una inflación mayorista del 54% mensual en diciembre a una inflación mayorista del 3,5%. No es casualidad, es producto de que retiramos todos los pesos del mercado. Ahora cerramos la última fuente de emisión."

"Los puts se están solucionando, con un gran gesto de los bancos, hay que remarcarlo. Se va a solucionar el miércoles con los bancos revendiéndole estos puts al Banco Central."

"De acá a fin de año tenemos un superávit de entre un billón y un billón y medio por mes. En los próximos seis meses solamente por superávit van a haber nueve billones de pesos menos."

"Hoy no hay razones macroeconómicas para que haya inflación en Argentina.* Es un país que tiene superávit fiscal, comercial, de cuenta corriente y no emite pesos."

"A la inflación le estábamos ganando por puntos y este es el golpe de knock out.* Es algo que debiera ayudar fuertemente a que en los próximos meses la inflación vaya mucho más cerca de las inflaciones de un país normal.

"Hay muchos precios que en los últimos cinco meses han bajado en términos nominales. Podríamos ir rápidamente a una inflación de un país normal."

"Del cepo hay que salir bien. Para que los argentinos no tengan problemas, hay que hacer las cosas bien. No queremos que la población corra riesgos."

"Pasamos en seis meses de riesgo de hiperinflación a créditos hipotecarios a treinta años."

"El bien escaso va a ser el peso. Si vos especulás con comprar dólares porque creés que va a subir, mañana lo vas a tener que vender porque vas a tener que pagar impuestos y pesos no hay. Esto va a fortalecer al peso y a contribuir a que la inflación baje más rápido."

"La brecha se va a volver a acortar. Si tenés en cuenta lo que era el valor cuando nosotros llegamos, no ha habido una suba importante del dólar."

"El Contado con Liquidación va a tender a converger al dólar oficial. Eso va a permitir una salida del cepo mucho más sencilla y no traumática."

"El Fondo Monetario no pidió que devaluemos.* No debe haber antecedente en el Fondo de lo rápido que convalidó la profundización del programa. En 48 horas nos lo avaló y está totalmente de acuerdo con esta profundización del programa monetario. Asumiendo que nos ponemos de acuerdo en las diferentes políticas, fiscal, monetaria y cambiaria, puede llegar a haber plata adiciona."

Embed Nada se modifica en lo cambiario.

Esto es una profundización del esquema monetario.

En la medida que el Bcra inyecte pesos por compra de dólares en el Mulc, efectivamente venderá dólares en el ccl para esterilizar esos pesos.

Es decir, la cantidad de pesos ya no crecerá más.… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 13, 2024

El debate

Economista Christian Buteler, decidió pegar en el clavo:

"Pasaron toda la semana diciendo que la suba del dólar no preocupa, que la brecha volverá a bajar, que la emisión para comprar dólares era buena y el sábado a la mañana salen con una medida que marca todo lo contrario.

Eso también genera expectativas, y no buenas precisamente."

"Todo empezó con la última baja de tasas del BCRA, no era más fácil corregir por ahí??????"

"Si la semana que viene no tenemos allanamientos en las cuevas pega en el palo."

"Nada de esto sería necesario con tipo de cambio libre, ese que se determina por el libre juego de la oferta y la demanda. Claro está, te obligaría a tener una política monetaria consistente."

"Defienden la libertad de mercado con la misma pasión y argumentos que la intervención en el mercado de cambios."

"Se debe dejar de emitir e ir a un tipo de cambio libre, y no usar la emisión para seguir sosteniendo la intervención."

Embed Si la semana que viene no tenemos allanamientos en las cuevas pega en el palo. — Christian Buteler (@cbuteler) July 13, 2024

No se quedó atrás Iván Carrino:

"Intentar reducir un precio de la economía que estableció el mercado, vendiendo reservas que no se tienen......... ok. Pero, digamos, hay algunos riesgos."

Embed Intentar reducir un precio de la economía que estableció el mercado, vendiendo reservas que no se tienen......... ok. Pero, digamos, hay algunos riesgos. https://t.co/GXuezY1eDi — Iván Carrino (@ivancarrino) July 13, 2024

Ex asesor ad honorem en campaña proselitista de Javier Milei y pionero de la teoría monetaria en la Argentina, Carlos Rodriguez:

Otro impuesto de Milei. Antes compraban a 900 y lo vendian a 900 + Imp.PAIS de 17.5%. Como ahora bajan el IPais y en Dic. desaparece, inventaron esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o mas. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no van a emitir mas. Otro impuesto de Milei. Antes compraban a 900 y lo vendian a 900 + Imp.PAIS de 17.5%. Como ahora bajan el IPais y en Dic. desaparece, inventaron esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o mas. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no van a emitir mas.

Embed Otro impuesto de Milei. Antes compraban a 900 y lo vendian a 900 + Imp.PAIS de 17.5%. Como ahora bajan el IPais y en Dic. desaparece, inventaron esta maniobra de venderlo al CCL que es 900 + brecha y la brecha es 50% o mas. Otro curro con la excusa para mileitontitos de que no… https://t.co/ABPdYTw7sL — Carlos Rodriguez (@carod2015) July 13, 2024

Ex aliado político inicial de Milei, Carlos Maslatón, hoy en la otra orilla:

"Nueva mentira y nuevo mamarracho de Caputo y Milei, inspirados en los peores ejemplos del dirigismo y del estatismo. Confirman que no liberan el mercado de cambios. Para los socialistas-comunistas que nos gobiernan el estado es dueño de las divisas que forzosamente obligan a vender a los exportadores a precio vil. Para ello emiten pesos porque no quieren dejar que los exportadores se los vendan libremente a los importadores a precio real de mercado. Pero siguen, ahora la "novedad" que no es novedad es que van a "esterilizar" los pesos emitidos por esta fuente (en verdad no les sobra nada porque usan los dólares para pagar deuda) aplicando las divisas "adquiridas" para comprar bonos argentinos en el mercado vendiéndolos en pesos al instante para así "quitar" los pesos de circulación para compensar lo falsificado cuando obligaron a los exportadores a liquidar. Realmente terrorífico, maniobra de degenerados financieros que marca que Caputo y Milei son dos comunistas que se mueren de miedo y que entraron en pánico porque hicieron todo al revés y les sale todo al revés."

Embed Nueva mentira y nuevo mamarracho de Caputo y Milei, inspirados en los peores ejemplos del dirigismo y del estatismo. Confirman que no liberan el mercado de cambios. Para los socialistas-comunistas que nos gobiernan el estado es dueño de las divisas que forzosamente obligan a… pic.twitter.com/R8BH0P388W — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 13, 2024

CFK

Para que todo fuese más polémico, decidió irrumpir en escena la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, con mucha ironía, se diría que burlándose de Milei:

"¿Se acuerda Presidente cuando el 10 de diciembre en el acto de asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno… bienvenido a la Argentina.

Deje de volver locos a sus seguidores liberales libertarios que están haciendo análisis interpretativos esotéricos y dígales la verdad de la milanesa: que va a utilizar las reservas del BCRA para intervenir en el mercado de dólares financieros, porque la brecha con el dólar oficial se le está yendo a la… usted ya sabe. Y esto finalmente le impacta en los precios.

¿Se da cuenta ahora que por más superávit fiscal que tenga (aunque sea trucho e insostenible) el problema central de la Argentina y su economía bi-monetaria, con hiper endeudamiento en moneda dura, es la escasez de dólares?.

No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país. Aunque no le den el premio Nobel, vale la pena intentarlo… y la historia seguro se lo reconocerá. No pierda más tiempo organizando actos de Billiken sobre la cuadratura del círculo, piense que lo han elegido por cuatro años y tiene la oportunidad de convocar a las distintas fuerzas políticas y sectores sociales a discutir en serio el destino de nuestro país. Aunque no le den el premio Nobel, vale la pena intentarlo… y la historia seguro se lo reconocerá.

Embed ¿Se acuerda presidente cuando el 10 de diciembre en el acto de asunción le dije que usted tenía demasiados prejuicios y que cuando se sentara en el sillón de Rivadavia se le iban a ir uno por uno? Bueno… bienvenido a la Argentina.



Deje de volver locos a sus seguidores… pic.twitter.com/T1vi9k5EkO — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 13, 2024

Volvamos al debate por un posteo de Carlos Rodríguez:

Carlos Rodriguez: ¿No va a acumular mas reservas?

Ronnie: "Mientras haya brecha, acumula en cada compra. Hoy, con el CCL a $1.400, por cada US$ comprado irían us$0,35 a reservas. O están apostando a que se vengan semanas con saldos positivos en el MULC o tienen acuerdo con algún OOII para fortalecer reservas."

Comando Baltasar: "¿Y no pagan Camessa ni impos?"

El nieto de un tal Díaz: "Una vez le vendí a un chabón una herramienta a 1.000 mangos, después ese mismo chabón me lo revendió a 500 (estaba mal de falopa). Eso es lo que pretenden hacer, el 2019 era Macri".

Embed No va a acumular mas reservas? — Carlos Rodriguez (@carod2015) July 13, 2024

