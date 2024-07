Dólar blue a $1.510, brecha del 60% y reservas comprometidas

Fuentes del sector señalaron que, a pesar de los sólidos resultados en la balanza comercial, el BCRA vendió US$ 45 millones en junio, un cambio drástico en comparación con las compras mensuales cercanas a US$ 2.800 millones observadas previamente. Fuentes del sector señalaron que, a pesar de los sólidos resultados en la balanza comercial, el BCRA vendió US$ 45 millones en junio, un cambio drástico en comparación con las compras mensuales cercanas a US$ 2.800 millones observadas previamente.

¿Qué llevó a esta reversión en la política cambiaria? Los analistas señalan una mayor demanda neta de divisas para importaciones, impulsada por la regularización de pagos y la cancelación de deuda comercial. Desde diciembre del año pasado, el nuevo esquema para compras del exterior ha generado una dinámica diferente en el mercado, intensificándose esta tendencia en junio.

Las reservas netas, aunque aún robustas, descendieron a niveles similares a los de marzo. El contexto internacional agrava la situación: la fortaleza de la economía estadounidense contrasta con las debilidades en otras regiones, fortaleciendo el dólar frente a monedas emergentes. El BCRA mantiene un enfoque cambiario conservador, pero las tasas de interés podrían subir ante las necesidades de refinanciamiento del Tesoro.

Reservas netas a niveles de marzo

Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que, aunque el Banco Central termina las jornadas con saldo positivo en el mercado de cambios, mantiene la tendencia de compras de baja cuantía, pero sin las ventas de la segunda quincena de junio (US$ 305 millones entre el 18 y el 28 de junio).

"El volumen operado en el MAE (indicador de la oferta privada) de US$ 268 millones, sumando todos los plazos y las bajas compras del BCRA, evidencian que la demanda privada sigue alta. En la media móvil de veinte ruedas, la demanda privada se sitúa en US$ 268 millones, aumentando un 53% desde los US$ 175 millones a finales de mayo", detallaron.

image.png

En este contexto, apuntaron que las reservas brutas disminuyeron US$ 247 millones, reflejando el pago de Bonares, tras haber caído US$ 1.605 millones el lunes luego del pago de Globales. Sin embargo, aclararon que el Tesoro había conseguido los dólares para afrontar los pagos el 4 de julio, reflejado en un salto en los depósitos en dólares en el BCRA de US$ 998 millones a US$ 4.808 millones.

image.png

"A corto plazo, hay vencimientos con el FMI de capital por US$ 644 millones el 16 de julio y de intereses por US$ 838 millones a comienzos de agosto. Considerando que el FMI desembolsaría US$ 1.075 millones en septiembre (asumiendo que no habrá problemas en aprobar la próxima revisión), sigue habiendo un sobrante de dólares sin destino claro", indicaron.

Para PPI, este dato es relevante porque aleja la salida del cepo con un "colchón" de reservas. Aunque el presidente enumeró en la red social X las condiciones para salir del Cepo sin mencionar reservas netas positivas, estas habían sido señaladas repetidamente por el equipo económico.

Más contenido en Urgente24

Se fue Raúl Bertola, director de Vialidad Nacional, preocupado por 2 asuntos

Inflación: El INdEC devela quién tiene razón, si Luis Caputo o los "econochantas" de Javier Milei

Arremetió contra Ferreres, Kicillof, López Murphy, el Círculo Rojo y los medios críticos

Batalla cultural libertaria: Alexander Caniggia / Furia (GH) en estreno de Carajo Stream

Espías en el Congreso: Escándalo en inmoral Bicameral de Inteligencia