Eduardo Mallea, Maersk (T4) y el castigo a los exportadores argentinos

De acuerdo a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), los permisionarios (en este caso Maersk en T4), instalan elementos de control no intrusivo que se adapta al tipo de operatoria y mercadería que transita esa terminal, "capaz de garantizar a la Dirección General de Aduanas el correcto control no intrusivo de cargas sin necesidad de modificaciones en la operatoria normal y habitual del depósito, embalajes de mercaderías, etc."