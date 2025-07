A7A5 en Grinex: Rusia elude las sanciones de Occidente

3er. info: El 06/03/2025, ocurrió una gran redada internacional contra operaciones de criptomonedas contra la casa de cambio Garantex. A pesar de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de USA, desde abril de 2022, Garantex había procesado más de US$ 100.000 millones en transacciones -el 82% vinculado a entidades sancionadas en todo el mundo- y nodo en el ransomware, los mercados de la darknet y otras actividades.

Días después de la retirada de Garantex, los canales de Telegram afiliados a la bolsa comenzaron a promocionar Grinex, una plataforma con una interfaz casi idéntica, registrada en Kirguistán en diciembre de 2024.

Según análisis, desde enero de 2025, Garantex comenzó a mover fondos a A7A5.

Además de Grinex, las bolsas ABCEX y Rapira aumentaron tanto en volumen como en número de transferencias desde marzo de 2025, para captar la cuota de mercado dejada por Garantex.

grindex Grindex: Hecha la ley, hecha la trampa.

Julio 2025

La agencia Eurasianet publicó lo siguiente:

Hay indicios de que las medidas occidentales y la represión interna contra el sector bancario tradicional de Kirguistán están empezando a surtir efecto, obstaculizando los esfuerzos de Rusia por evadir las sanciones. Sin embargo, el auge de las transacciones de una criptomoneda registrada en Kirguistán y vinculada al rublo en una plataforma de intercambio kirguisa esta primavera indica que quienes evaden las sanciones siguen muy activos en la nación centroasiática.

Los empresarios rusos se han quejado en los últimos meses de que sus transacciones se han encarecido o ralentizado después de que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaran a un banco kirguiso este invierno. Pero parecen haber encontrado una solución.

“Aunque Kirguistán esté cerrando su frontera a la microelectrónica, si no está cerrando su frontera financiera al comercio (el comercio de criptomonedas) que facilita la evasión de sanciones, entonces eso es claramente un problema”, dijo Tom Keatinge, director del Centro de Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute, un grupo de expertos de Londres.

Kirguistán, una bestia negra para los encargados de aplicar sanciones desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, comenzó a endurecer sus normas financieras después de que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaran a importantes instituciones financieras rusas en junio de 2024. Más tarde ese verano, el banco nacional kirguiso "exigió" a los bancos privados que detuvieran la cooperación con las entidades sancionadas para evitar sanciones secundarias, informó el medio kirguiso Tazabek .

A finales de agosto, 13 de los 16 bancos kirguisos habían suspendido sus transacciones con los bancos rusos sancionados, según informaron periodistas de la agencia de noticias 24KG . El banco nacional volvió a advertir al sector sobre el cumplimiento de las sanciones en febrero y julio de este año, y este verano multó a cuatro bancos no identificados por infringir las leyes de blanqueo de capitales, aunque no está claro si dichas multas estaban relacionadas con conductas que violaban las sanciones.

A7A5 A7A5: Sofisticada y eficiente.

Banco Keremet

Sin embargo, el 15/01, el Departamento del Tesoro de la administración saliente de Biden impuso sanciones al Banco Keremet de Kirguistán, alegando en un comunicado que el banco facilitaba pagos transfronterizos para Promsvyazbank, una institución estatal rusa que financia el sector de defensa. Las autoridades británicas sancionaron al Banco Keremet en febrero.

El Banco Keremet ha rechazado las acusaciones, y funcionarios kirguisos han declarado que están trabajando para levantar las sanciones impuestas al banco, según informó el medio kirguiso Kaktus. Sin embargo, mientras tanto, las consecuencias han sido graves. El Banco Keremet perdió más del 40 % de sus depósitos tras el anuncio de las sanciones estadounidenses, según el sitio web de noticias kirguiso Akchabar .

Los diplomáticos occidentales no han pedido a los estados de Asia Central que reduzcan por completo el comercio con Rusia, sino que se han centrado en detener el flujo de tecnología avanzada crucial para el esfuerzo bélico ruso, declaró Keatinge en una entrevista con Eurasianet. Ese mensaje limitado, sumado a la amenaza de sanciones secundarias, parece estar surtiendo efecto, y la reciente disminución de las visitas de funcionarios occidentales encargados de las sanciones a la región indica que, según ellos, los mayores problemas se encuentran ahora en otras partes, como el Sudeste Asiático, añadió Keatinge.

“[Las antiguas repúblicas soviéticas] han comprendido, por así decirlo, lo que deben hacer para tener una vida tranquila”, añadió.

En abril, el gobierno kirguiso anunció la exigencia de que todas las transacciones en rublos fluyan a través de un solo banco: Capital Bank, controlado por el gobierno.

Sea intencional o no, el nuevo sistema está alejando a los rusos de Kirguistán. Citando a consultores comerciales y abogados rusos, el medio de noticias financieras ruso RBC informó el 21 de julio que Kirguistán está "perdiendo su estatus como centro de pagos para las empresas rusas", ya que las transferencias a través de Capital Bank sufren cada vez más retrasos, las comisiones se han duplicado y algunos pagos no se procesan.

Existe escepticismo sobre cuán profunda será la aplicación de la ley.

Ilan Shor Ilan Shor.

Capital Bank

Un exfuncionario kirguiso declaró a Insider , un medio de comunicación ruso de la oposición, que el objetivo de Capital probablemente sea monopolizar los pagos rusos y no necesariamente erradicar la evasión de sanciones. El informe también señaló que el presidente de la junta directiva de Capital Bank es un exmiembro de la junta directiva de Keremet Bank, vinculado a Ilan Shor, un oligarca moldavo-ruso presuntamente involucrado en la evasión de sanciones.

A fines de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó a Shor a su lista de sanciones “por haber participado o intentado participar, directa o indirectamente, en una interferencia en una elección de Estados Unidos u otro gobierno extranjero para o en nombre de, o para el beneficio, directo o indirecto, del Gobierno de la Federación Rusa”.

La administración presidencial kirguisa respondió a las preocupaciones sobre Capital Bank a mediados de abril, diciendo que la decisión de enrutar los pagos a través de él permitirá al gobierno garantizar el cumplimiento de las sanciones.

“Las declaraciones difundidas sobre los vínculos con Ilan Shor y otras instituciones sancionadas no se ajustan a la realidad y pretenden desacreditar el sistema financiero de la República Kirguisa”, afirmó la oficina del presidente en un comunicado.

El capital también ha atraído la atención occidental. En mayo, el embajador estadounidense en Kirguistán, Lesslie Viguerie, y funcionarios británicos conversaron por separado sobre el banco con funcionarios kirguisos, según informes de la prensa local .

Sin embargo, en medio de señales de que el sector bancario tradicional se está volviendo menos receptivo a la evasión de sanciones, los rusos podrían simplemente estar cambiando el efectivo por criptomonedas.

En marzo de este año, el Servicio Secreto de USA. desmanteló la plataforma rusa de intercambio de criptomonedas Garantex, sancionada, y congeló millones de dólares en sus billeteras. Los rusos la utilizaban para comprar criptomonedas vinculadas al dólar que podían usar en el mercado internacional.

Sin embargo, al igual que el cripto Whack-a-Mole, Grinex, una plataforma de intercambio de criptomonedas registrada en Kirguistán, surgió rápidamente en lugar de Garantex. Los rusos ahora utilizan una criptomoneda vinculada al rublo, A7A5, en esa plataforma y otras para acceder a los mercados internacionales, según informó inicialmente el Financial Times .

Actualmente se transfieren más de mil millones de dólares por día a través de A7A5, gran parte de ellos a través de Grinex, y las transferencias totales al 28 de julio ascendían a 41,2 mil millones de dólares, el triple del PIB de Kirguistán, según un informe de la firma de análisis de criptomonedas Elliptic.

A7A5 fue lanzado por una empresa vinculada a Shor, el mismo oligarca moldavo-ruso conectado con el Banco Keremet y otros supuestos esquemas de evasión de sanciones, según un informe del Centro para la Resiliencia de la Información, una organización británica de derechos humanos.

“Puedes llevar tus rublos, cambiarlos por A7A5, nadie te va a escrutar quién eres ni de dónde provienen tus fondos, y ahora estás en la nada”, dijo Keatinge. “El papel de Grinex en todo esto como la plataforma de intercambio preferida es obviamente desafortunado y, como saben, no le hace ninguna gracia a Kirguistán”.

Un representante de A7A5 dijo al Financial Times que no se trata de un plan de evasión de sanciones, sino que es simplemente una respuesta a la demanda de criptomonedas vinculadas a las monedas nacionales y que ya no están vinculadas a la empresa de Shor.

Las autoridades kirguisas no hicieron comentarios sobre el A7A5 ni sobre Grinex cuando el Servicio Kirguiso de Radio Free Europe/Radio Liberty les preguntó a mediados de julio.

-----------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

¿Qué causa el lagrimeo en los ojos durante el invierno y cómo evitarlo?

Todos se asombran al saber que el alimento más rico en vitaminas es este, según experto

Estos cambios en tu estilo de vida alejan el deterioro cognitivo si tienes más de 60

¿Caminar realmente previene el Alzheimer? Estudio de 10 años revela esto

Beber esto 2 veces al día reduce la presión arterial, según estudio