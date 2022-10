Matías Biscay: El preferido de los hinchas de River Plate

Entre ellos aparece el ex técnico de River, con un gran pasado en la institución entre 1995 y 2002, y 2012 y 2014, Ramón Díaz, actual capataz del club de Arabia Saudita, Al-Hilal. Tras un buen año pasado saliendo campeón, el entrenador nuevamente busca el bicampeonato de la liga del país. Un 12% de las 3.621 personas que participaron de la encuesta de dicha web eligieron al ex jugador del 'millonario'.

Por otro lado también suena el nombre de un ex delantero del club, con actual cargo en el Al-Duhail de la liga de Catar. El nombre del entrenador es Hernán Crespo, quien supo dirigir al Sao Paulo, a Defensa y Justicia, y muchos otros más. En su momento el ex nueve manifestó su deseo de en algún momento dirigir a su equipo amado, de ahí el porqué del rumor. Un 16% del público lo eligió para ocupar el cargo.

Además de estos técnicos también suena el nombre de Marcelo Bielsa, el tan aclamado entrenador que dejó el Leeds y que obviamente, por su experiencia en tantos equipos, en donde aparece incluso la Selección Argentina, atrae el gusto de muchos hinchas de River. Su actual vacancia para entrenar es lo que lo pone entre los posibles técnicos del futuro 'gallina', aunque seguramente lo económico complique las cosas. Un 9% de los fanáticos lo votaron como su preferido.

image.png Marcelo Bielsa, uno de los elegidos por los hinchas de River.

A quien también se ha nombrado varias veces, e incluso fue apuntado en Urgente24 como uno de los posibles próximos entrenadores, es Martín Demichelis, ex central de Argentina y del Bayern Múnich. El joven entrenador se encuentra liderando la reserva del club alemán y es una de las apuestas que Brito y Patanian podrían tener en carpeta. Su accesibilidad parece ser más fácil que quizás la de otros grandes entrenadores, de ahí el porqué de dicho rumor. Un 18% de los hinchas que votaron lo eligieron para ocupar el cargo.

Asimismo se habla del ex director técnico del seleccionado peruano, Ricardo Gareca. ‘El Tigre’ pasó por un gran abanico de clubes: Talleres, Independiente, Quilmes, Colón, Argentinos Juniors, América de Cali, Santa Fe, Vélez Sarsfield y muchos otros más. Fue en Perú en donde marcó uno de los capítulos más importantes en su nueva vocación, pero actualmente se encuentra sin un puesto en mano. La gente de River voto en un 11% a Gareca, entrenador que seguramente no sea fácil conseguir, no solo por el proyecto que busque, sino también por lo económico.

Pero es el del asistente técnico y mano derecha del ‘Muñeco’ del que más se habla entre los hinchas. Con un 34%, margen amplio con sus competidores, Matías Biscay es el elegido por la gente de River Plate. La confianza que le otorgó al público con Gallardo no se la quita nadie, y teniendo experiencia en uno de los ciclos más importantes del club, podría ser uno de los indicados si es que no sigue en algún proyecto junto a su técnico.

image.png Matías Biscay, la mano derecha de Marcelo Gallardo, es el preferido de los hinchas para ocupar el cargo del 'Muñeco'.

Por lo pronto Biscay no emitió ningún comunicado ni información al respecto, por lo que se esperará a por un veredicto del ayudante técnico. Tampoco se sabe del futuro de Gallardo, quien podría emigrar en el futuro al exterior y llevarse a Biscay con el.

Así las redes y los medios, comienzan a discutir nombres en plena planificación del presidente y vice del club para elegir a un entrenador. Veremos cómo termina esta novela que podría marcar un antes y un después en la historia de River Plate.

----------------------------------

Más contenidos en Urgente24

Plan Bomba: CFK y Máximo K 'se comen' la curva

Indignación por el show de Ricky Martin en Argentina

La infusión que ayuda a prevenir el cáncer y reduce la grasa

Diana Mondino, con los tapones de punta contra JxC

Hurlingham: Guerra de videos y respuesta de La Cámpora a Alberto