Senado: Quién es Alejandro Roemmers, blanco de una grave denuncia

Nieto de Candelaria Nicolasa Wolter Alemán y Alberto José Roemmers (fundador del laboratorio), Roemmers nació en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958. Durante su juventud, dedicó sus estudios a la Administración de Empresas, carrera que cursó en la Universidad Autónoma de Madrid y concluyó en la Universidad Católica Argentina, actividad que actualmente no ejerce ya que la empresa familiar está a cargo de sus hermanos.

Según la biografía de su página oficial, Roemmers es “innovador en sus formas y precursor en la introducción de los conceptos de ética, responsabilidad social empresaria, desarrollo sustentable y espiritualidad en el ámbito de trabajo”. Por su actividad literaria fue premiado por el propio Senado de la Nación, entre otras entidades.

Si bien su perfil público es bajo, Roemmers no se quedó solo en los libros e incursionó en el mundo del teatro tras bambalinas. Algunas de sus obras como “Franciscus”, que fue producida por Flavio Mendoza, y “Regreso en Patagonia” dirigida por Sebastián Irigo, estuvieron en la cartelera de la calle Corrientes en 2017 y 2022 respectivamente.

Además de su faceta artística, el empresario multimillonario también hace gala de su lado humanitario. Con seis fundaciones benéficas bajo su órbita, Roemmers es además donnte directo a UNICEF y Médicos sin Fronteras, organizaciones que perciben las regalías de varios de sus libros.

A eso se añade una relación cercana con el Papa Francisco y la Iglesia Católica, a la cual asiste con numerosas acciones caritativas.

