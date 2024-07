Juicio en ausencia: De qué se trata el proyecto que presentó Patricia Bullrich

Los detalles del proyecto de juicio en ausencia

En la conferencia de prensa que dieron Bullrich y Cúneo, la ministra de Seguridad no perdió la oportunidad para recordar el Pacto con Irán que en el 2013 impulsó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y disparó: “este es un proyecto contra la impunidad y el memorándum con Irán que ya no existe más porque fue declarado inconstitucional” por la Cámara Federal de Casación Penal.