Aborto, género, reelección y dolarización: García-Mansilla responde en el Senado

García Mansilla disparó contra el periodismo: "Empecé a entender un poco más a los políticos cuando se quejan de la prensa"

El magistrado aprovechó su intervención para disparar munición gruesa contra el periodismo, respecto de las notas que se han publicado en torno a un supuesto intercambio de favores para acceder a un lugar en la Corte Suprema.

"A mí nadie me pidió firmar ninguna acordada, ningún documento, nadie del Gobierno, el doctor Lorenzetti tampoco, lo he visto una sola vez en todo este proceso, hará cosa de 4 meses, en donde el me dio la bienvenida y se ofreció a si necesitaba algún tipo de ayuda", dijo.

Y aclaró: "Me pasó en estos últimos meses, en donde obviamente no estaba acostumbrado a la exposición pública, que los medios de prensa dijeran cosas que no son correctas, que no son ciertas; los empecé a entender un poco más a los políticos cuando se quejan de la prensa".

"Me dijeron que yo era miembro del Opus Dei, no pertenezco ni a Opus Dei ni a ninguna organización religiosa, pero los medios lo aseveran de esa manera. Dijeron que a mí me había llevado al Gobierno el doctor Rodolfo Barra, a quien conocí hace dos semanas, la prensa dice cosas que, bueno, yo no le doy mucha importancia", sentenció.