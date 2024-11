Presupuesto 2025: Peligra su aprobación y la relación con los gobernadores está cada vez peor

Presupuesto en veremos y el Gobierno no cede

La realidad es que al gobierno del presidente Javier Milei no tiene sin cuidado si se aprueba o no la Ley de Leyes; desde la Casa Rosada admiten desde el día 1 que no es prioridad del Ejecutivo contar con la sanción del Presupuesto, pero que intentarán "avanzar y cerrar el trámite en el Congreso" para tratar de mantener "la fiesta en paz" y consolidar el apoyo que LLA viene recibiendo por parte de la oposición dialoguista, incluidos los llamados en el Parlamento "radicales con peluca".