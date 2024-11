"El brazo armado de Milei": Lanzaron una nueva agrupación libertaria y la oposición estalló

La oposición disparó críticas: "Fascistas"

Tras la viralización en redes sociales del lanzamiento del "brazo armado de Milei", buena parte de la oposición salió a criticar al nuevo espacio libertario, al que tildaron, entre otras cosas, de "fascista".

Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado nacional y jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara baja, Germán Martínez, quien en sus redes sociales pidió a la Justicia "que actúe":

"Lo dije hace un tiempo en TV y hoy queda más claro que nunca: son FASCISTAS. El repudio de las fuerzas políticas ya no alcanza. La justicia tiene que actuar de forma urgente. Basta de subestimar la violencia de Milei y su gente. Hay que actuar AHORA. Dentro de poco, puede ser tarde".

En su publicación, compartió un fragmento de una entrevista televisiva en A24, en donde meses atrás aseguró que las formas de Milei y sus militantes "son fascistas", visto "desde el punto de vista de las ciencias políticas".

Otro que salió a pronunciarse fue el diputado porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes. En particular, repudió los dichos de Daniel Parisini, que dijo que se trataba del "brazo armado" de Milei.

"El Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de La Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el 'brazo armado', un relato tan peligroso como insostenible", apuntó el diputado.

En sus redes sociales, el diputado de la CC continuó: "Aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias".

"La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con todas nuestras fuerzas y sin peros", sentenció.