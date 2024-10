El Gordo Dan, invitado por TN, reconoció que su esposa fue designada por Milei como empleada

image.png

Sobre su relación con el actual primer mandatario explicó:

Lo conozco a Javo desde el año 2015. Lo miraba en Intratables y Animales sueltos, allí lo descubrí. Tenía también Milei un programa de radio que se llamaba Demoliendo Mitos.

Sobre su supuesto rol como "monje negro" en la administración de La Libertad Avanza señaló:

“Me da gracia cuando dicen que tengo el poder de poner y sacar ministros. Es divertido pero lejos de la realidad, tengo poco contacto con el presidente. Le envío algunos mensajes, solamente”.

¿Un lobo solitario o el jefe de un ejército de trolls?

“Yo no manejo ninguna estructura, no soy el jefe de una banda de trolls oficialista, no tengo empleados ni siquiera un subordinado. Es un juego el que hago donde la gente me sigue como si fuera un líder en las redes”.

Con respecto a la actual situación de las casas de altos estudios en Argentina, disparó:

Los universitarios están pasando por las etapas del duelo. Ahora, están en la negación y dicen que no somos democráticos y que ellos tienen la razón. Luego, algunos ya están pasando a la ira. Más tarde, arribará la negociación, la depresión y por último la aceptación. Es un proceso que deberemos atravesar.

Finalmente, sobre los dichos del empresario periodístico Daniel Hadad sobre que podría ser candidato a legislador por LLA en 2025, contestó:

“No sé si estoy para ser candidato el año próximo en las elecciones. No lo descarto”.