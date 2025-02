Oportunidad para Guillermo Francos: Interna CFK-Kicillof y gobernadores "cansados"

“No es solo el problema de la provincia de Buenos Aires, sino que también existe un problema de disputa de liderazgo. Sabemos que hay muchos legisladores justicialistas que están dispuestos a eliminar las PASO ”, concluyó.

En verdad, hay incluso 3 diputados de Unión por la Patria (UP) que en noviembre pasado presentaron un proyecto para suspender las PASO y ahora se ven en la disyuntiva de votar con el Gobierno o quedar en evidencia. Además, hay gobernadores que elminaron las primarias en sus territorios y dejarían a sus legisladores en abierta contradicción en el Congreso, por eso el bloque de UP tuvo una reunión donde no lograron ponerse de acuerdo con el voto negativo y solo acordaron no dar quorum.

Por último, Francos dijo que los mandatarios provinciales "están cansados de un liderazgo de tantos años y quieren renovar el peronismo" y que tienen "una posición diferente" a la de Cristina Kirchner.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Atentado a la Rural, dinero para SIDE, Firmenich, Venezuela y juicio político: agenda de confrontación

Pamela Calletti / Innovación Federal: La clave de los 2/3 por movilidad jubilatoria

Milei sueña con triunfo en la parlamentaria de 2025 pero se sufren derrotas tras un ajuste inicial

El rosarino Clan de Esteban Alvarado (rival de "Los Monos") confirma desembarco en Córdoba