Milei no escuchó: Santa Fe tiene las rutas nacionales destruidas y confía en Córdoba para repararlas

Enrico dijo que aunque Milei no quiera gastar plata del Estado para hacer obras públicas nuevas, tiene que reparar las rutas nacionales de Santa Fe porque están en pésimo estado, y que si no lo hace: "se va a empezar a matar gente por esquivar pozos". Además, el ministro argumentó "que los impuestos en Santa Fe los seguimos pagando. Las retenciones siguen pagando".

image.png Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de Santa Fe.

El diálogo con el Gobierno de Javier Milei

Para Lisandro Enrico, el diálogo con el Gobierno de Javier Milei es muy malo porque no tienen con quién hablar, ya que a Raúl Bertola, el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, lo nombraron recién el jueves pasado, "60 días en la Argentina sin una persona responsable de la enorme importancia que tienen las rutas nacionales", criticó Enrico.

"No tenemos interlocutores, no sabemos con quién hablar y aparte es un Gobierno que no está organizado, no tiene una bajada de línea, van los funcionarios nuestros de la Secretaría de Recursos Hídricos o de Hábitat o de Vivienda y no tenemos con quién hablar a veces, porque las medidas que nos ofrecen son de personas que no están nombradas y que tampoco tienen una bajada clara a nivel del Ministerio de Economía", se quejó Enrico.

image.png Raúl Bertola

Aunque Raúl Bertola fue anunciado a través del Boletín Oficial, en el Decreto 184/2024, ya se encontraba en el puesto desde el 22/12/2023, por lo que Enrico ya tuvo reuniones con el ingeniero Civil oriundo de Córdoba. Enrico celebró la designación de Bertola, porque cree que tienen "la idea de hacer Obras Públicas porque la han hecho en su provincia".

A pesar de esto, Enrico fue cauto con lo que vendrá a partir de la designación de Bertola, porque entiende que a pesar de la buena relación "son parte del gobierno de Milei, que no es tan sencillo. No hace falta que yo les explique", cerró.

