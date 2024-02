Amalia Granata explicó el origen de su mala relación con Javier Milei

Es lo que nosotros le criticábamos al kirchnerismo cuando señalaba gente (...) Salíamos a criticar esas actitudes, y él, supuestamente, esas actitudes de la supuesta casta también las criticaba y las venía a combatir. Entonces yo le puse en el tuit, 'si era lo que veníamos a combatir, ¿por qué hacés lo mismo?' Es lo que nosotros le criticábamos al kirchnerismo cuando señalaba gente (...) Salíamos a criticar esas actitudes, y él, supuestamente, esas actitudes de la supuesta casta también las criticaba y las venía a combatir. Entonces yo le puse en el tuit, 'si era lo que veníamos a combatir, ¿por qué hacés lo mismo?'

"No me gusta esta manera. Comparto ideas pero no las formas", concluyó.

Amalia Granata defendió a Roberto Pettinato y chicaneó a Fernanda Iglesias

"Nosotros sabíamos que ellos tenían una relación. Después ella dice otra cosa y está perfecto. Como lo contó en la tele estaría bueno que lo cuente en la Justicia", aseguró Granata en relación al supuesto vínculo entre Iglesias y Pettinato.

En ese momento Nancy Duré argumentó que el abuso es un delito complicado para determinar, pero la diputada provincial enfatizó: "Hay un montón de causas que se prueban. Lo que pasa es que muchas mienten y no quieren ir a la Justicia porque va a decir que 'no hubo abuso'".

La fácil es decir que la Justicia se lava las manos, pero va a dar un veredicto que no conviene La fácil es decir que la Justicia se lava las manos, pero va a dar un veredicto que no conviene

Al final, Adrián Pallares recordó que Iglesias no hizo la denuncia judicial correspondiente "porque es revictimizarse", ante lo que Granata ironizó: "¿Sentarse en la tele a contarlo qué es? Yo no trabajaba con ellos. Con ella no trabajé. Lo sabía por la familia. Si ellos dejaron de tener una relación y pasó algo que ella no quería lo desconozco".

--------

Más contenido en Urgente24:

Amalia Granata cruzó a las mujeres que denunciaron por acoso a Roberto Pettinato

¿Gran Hermano colaborará con Coca-Cola? Del Moro presentó el Golden Ticket

Yanina Latorre aclaró cuál era el "aire" que necesitaba su matrimonio: "Cómo cayeron"

Rosario corre peligro por las mafias del poder y a Pullaro ya no se lo perdona