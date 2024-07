"Lo de Milei es conservadurismo rancio de derecha que se transviste de liberalismo"

"Iban a dolarizar, no se dolarizó. No iban a emitir y el Gobierno ha emitido a lo loco. No iban a manejar la tasa de interés, y la viven toqueteando. Iban a bajar impuestos, han subido impuestos. Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que se decía en campaña. Esto pone en evidencia que es de liberalismo no tiene nada, y esto es el conservadurismo rancio de derecha que se siempre en la Argentina se transviste de liberal", dijo Giacomini en diálogo con Radio 10.