La UCR disimula grietas viejas y se juega mucho

Para la “vieja escuela” de la UCR, Luis Juez es un antiguo rival que, por circunstancias de la política, hoy se encuentra en sociedad con el partido. Pero para los “renovadores”, el ex intendente de Córdoba puede ser la llave para que el radicalismo tome más protagonismo propio.

Juez De Loredo P.jpg Luis Juez y Rodrigo De Loredo dividen aguas en la UCR.

Entre los que consideran eso se posicionó, por ejemplo, Alfredo Cornejo. "No quiero adentrarme en cosas que deben resolver los cordobeses. Aunque hay que ser muy prácticos, como lo estamos haciendo en Mendoza y teniendo continuidad. Pero hay que elegir candidatos que midan bien y no hacer aventuras", dijo Cornejo dejando en claro que es momento de priorizar los resultados.

Para la renovación de la UCR, la fórmula de Juntos por el Cambio en 2023 debe ser la que más chances tiene de ganar. Por lo pronto, esa parece ser la de Luis Juez a gobernador y Rodrigo De Loredo a la intendencia.

En contrapartida, el jujeño Gerardo Morales fustigó la postura de los más conservadores. “Me gustaría un radical como gobernador. Luis (Juez) es un buen candidato, pero hay que tener radicales en la cancha. Nuestros candidatos no pueden ser todos juecistas. Yo quiero a un radical. Rodrigo de Loredo podría formar parte, debería animarse a participar. También a otras personas de la UCR como Mario Negri”, declaró hace un tiempo a Cadena 3.

El camino para Luis Juez y la renovación no es fácil ya que el ala conservadora del radicalismo pretende tener un candidato propio a la gobernación y ya lo hizo saber con fuertes declaraciones contra el peronista. En ese sentido, hay quienes empujan a que Rodrigo De Loredo tome el toro por las astas, incluso a sabiendas de que el diputado no tendría buenas chances contra el PJ cordobés (algo que no es casualidad).

De esta forma, las fotos de unidad que surgieron la semana pasada durante las celebraciones radicales por la Revolución del Parque no pueden esconder las verdaderas tensiones que existen dentro de la UCR. Y la discusión, que parece ser antigua, podría dejar en jaque al radicalismo una vez más en Córdoba como ya sucedió en 2019, cuando por motivos similares dos listas compitieron y le dejaron servida en bandeja la elección al PJ.

La re-reelección también divide aguas

Por otra parte, la re-reelección de intendentes en Córdoba también generó tensiones dentro de la UCR, como lo hizo a nivel nacional. En el ala conservadora del radicalismo yacen muchos intendentes que en 2023 deberán abandonar sus gestiones por lo dispuesto en 2016 por Juntos por el Cambio.

Sin embargo, a la renovación radical liderada por Rodrigo De Loredo le parece incoherente volver sobre los pasos dispuestos a tan poco tiempo de haber sancionado la normativa que impide un tercer mandato consecutivo, apuntando a la rotación de las administraciones municipales. Este choque de opiniones generó mucha tensión en los últimos días, sumándose al escenario electoral en disputa en Córdoba.

“Ratifiqué, además, lo que dijo Jure de que no hace falta conformar ninguna comisión porque en nuestro caso ya habíamos expresado la postura y no la íbamos a modificar. Los nueve legisladores, muchos dirigentes e intendentes creen que hay que ser coherentes en la renovación de dirigentes y alternancia”, dijo el legislador Marcelo Cossar, cercano a Rodrigo De Loredo en Córdoba.

JXC CBA 6P.jpg La UCR se muestra unida pero tiene tensión (Rodrigo De Loredo y Luis Juez).

Más contenido en Urgente24:

Hoy Al Qaeda, mañana Taiwan: Joe Biden en el año electoral

Sergio Massa pone a un productor para 'cerrar' con el campo

El PJ y un candidato al caer muy cercano a Massa en Córdoba