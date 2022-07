Luis Juez alquila la UCR para pantalla de unidad

De hecho, ese parece ser el bien más preciado de Juntos por el Cambio en Córdoba, aunque la dirigencia nacional lo tome como un obstáculo a ciertos acuerdos en la provincia. La dirigencia local parece estar dispuesta, en su mayoría (excepto el PRO) a sostener a pesar de todo a esa dupla con Rodrigo De Loredo, con tal de llegar con chances y vida al 2023.

“Hay consenso para que un dirigente de JPC sea el próximo gobernador, en eso estamos trabajando. Por más que haya operaciones para dividirnos, JPC va a poner una fórmula ganadora para ganar las elecciones. No pueden estar toda la vida, llevan 24 años en el poder y no han resuelto los problemas y son todas excusas. No puede estar toda la vida el peronismo en el poder, JPC está más unido que nunca”, dijo el senador en el acto radical.

El desafío para Luis Juez y Rodrigo De Loredo parece grande. En un tiempo de crisis, ambos deben atravesar juntos un camino lleno de obstáculos, extraños y propios, para poder llegar a destino como hoy lo desean.

Claro está que todo el sacrificio sería en vano en caso de que la unidad exhibida sea falsa. Al menos en el último tiempo, siguen habiendo episodios de desencuentros fuertes entre socios que deberían tener como materia suprema el respeto entre sí.

