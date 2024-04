Javier Milei insistió en que mudará la embajada a Jerusalén Occidental

Axel Wahnish.jpg Rabino ortodoxo Shimon Axel Wahnish.

Respaldo a Israel

Durante ese fragmento de la entrevista, Javier Milei reiteró su reivindicación del "derecho de Israel a su legítima defensa", tal como llamó a los bombardeos en Gaza, que para diversas organizaciones humanitarias tiene aspectos propios de un genocidio de palestinos.

Además, Milei dijo que avala plenamente la política de Benjamin Netanyahu, quien es resistido en forma creciente por israelíes que exigen su renuncia como 1er. Ministro.

La incursión de Milei en la política doméstica israelí es llamativa porque ¿cuál sería la relación bilateral si el Likud -partido de Netanyahu- pierde las elecciones que ya se anticipan ocurrirán apenas concluya la invasión a Gaza? Se dice que Netanyahu estira en todo lo posible el conflicto porque espera -igual que Milei- llegar hasta las elecciones en USA y que Donald Trump sea el próximo Presidente estadounidense, para obtener un respaldo pleno a su ambición territorial en Palestina.

benjamin-netanyahu_siete-vidas.jpg Benjamin Netanyahu, respaldado por Javier Milei.

Críticas a Martín Lousteau

Si bien Martín Lousteau facilitó el dictámen favorable al pliego de Wahnish, esto no impidió que Javier Milei le dijera a Fantino que el senador nacional presidente del Comité Nacional de la UCR "es un fracasado porque fracasó como ministro de la Producción bonaerense, fracasó como presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, fracasó como ministro de Economía de la Nación y fracasó como embajador en Estados Unidos".

Milei no aportó datos de cómo fundamenta él los eventuales fracasos de Lousteau pero agregó que "él tiene un track record deplorable, es un perdedor". Entonces le preguntó a Fantino: "¿Sabés cuanto mide en las encuestas? 10 veces menos que (Myriam) Bregman".

Fantino le dijo a Milei que sabía que le caía bien Bregman, y Milei afirmó: "Me parece simpática". Luego sostuvo que en Diputados él se sentaba junto al bloque de la izquierda, la más cercana era Romina del Plá. Milei: "No comparto nada de lo que piensa pero no podría decir que no le carbura el bocho".

lousteau-senado-DNU.jpg Martín Lousteau. NA

---------------------------------

Más contenido en Urgente 24

América TV prohíbe hablar mal de reconocido programa

El icónico bodegón con milanesas XXL a precios irresistibles

Nueva acusación golpea a Flor de la V: "A mí me la hiciste también"

Escaneo del iris: La estafa del siglo que seduce a millones