Milei disparó contra los "termos", el círculo rojo, "tintureli" y mandó a sacar los dólares del colchón

Y siguió: "Para mí el dólar blue no es ilegal. Te permite escaparte de la estafa del peso. Yo no persigo a nadie porque compre dólares en la calle. Si te querés poner a hacer transacciones en dólares con la gente de acá, hacé lo que quieras. Lo que tenés que entender, y esto es lo que está detrás del DNU y la Ley Bases: haces condiciones flexibles para que puedan blanquear y listo”.

Por otro lado, respecto del tema tarifas, el mandatario nacional también dio su mirada al respecto, y en esa línea explicó:

"No es que las tarifas sean caras, son irrisorias si las comparás. Hay que entender que tienen un costo que se tiene que pagar porque si no te quedás sin empresas. El precio es el que hay”.

"Tintureli" y otros periodistas

En otro fragmento de la entrevista, el Presidente cuestionó al periodismo "militante", justamente cuando fue consultado sobre los dichos de su diputado nacional Bertie Benegas Lynch, quien en diálogo con Romina Manguel generó polémica sobre sus dichos respecto de la educación obligatoria.

“Los liberales no somos manada, cada cual tiene su opinión. Es una frase absolutamente desafortunada, sacada de contexto por una periodista que vive hablando peste. A esa periodista no le tiene que empezar el estudio, lo que quiere es destruir el espacio”, dijo el Presidente.

Y agregó: “Es un error de Bertie haber ido a ese lugar. Acá hay que entender que los periodistas juegan, juegan para destruir. No tenés que darles notas a esos periodistas, no les interesa saber cómo pensar. Les interesa una frase que te hagan daño”.

En esa misma línea, aprovechó para disparar contra el periodista que define como "tinturín", quien se presume que habla del periodista y dueño del diario Perfil Jorge Fonteveccha.

Sobre ese periodista y empresario, Javier Milei celebró que su diario va "directo a la quiebra", debido a que "se terminó la pauta" y "nadie lo va a poder salvar", dijo sonriente a la cámara de Neura.

Milei y CFK

Por otro lado, el Presidente se mostró confiado en torno a los datos que le llegan a la Rosada de las encuestas, y en esa línea consideró que la única rival política que tiene hoy por hoy, pero con un porcentaje de aceptación bajo, es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Si hoy fuéramos a primera vuelta, sacamos el 48% de los votos. Quien mejor intención de voto tiene detrás nuestro es Cristina con el 20%. Qué me importa Cristina, no va a volver más. Volver no va a volver, usará otro alfil, el más cercano que tiene hoy mide 17%, es Kicillof. Mejor si es mi contrario, que venga. Ahí hay un tema, podríamos ganar en primera vuelta. Estamos en 53%”, calculó Javier Milei.

“En algún momento cuando pase la estacionalidad de febrero, marzo, abril, la inflación se cae como un piano ¿Loco estás diciendo que en septiembre/octubre lo tenés dominado? -le preguntó Fantino- No tengas dudas. Si hacés de vuelta el balotaje, ganamos por 18 puntos. Hoy ganaríamos en primera vuelta”, sentenció.

A su vez, calificó a los kirchneristas de "termos" aunque admitió que "Los kirchos entienden mejor la lógica del poder. Entienden que si todos pegan juntos y en el mismo lugar, les sirve".

De todos modos, aclaró: "El poder es un juego de suma cero, si lo tengo yo no lo tenés vos; o sea, soy yo el Presidente"

El círculo rojo visto desde la mirada presidencial

Otro punto importante fue la mirada del Presidente en torno al círculo rojo.

"El círculo rojo quedó analógico", disparó Javier Milei. Y siguió: "Estos tipos están formateados con la cabeza en un determinado modelo y ellos crees que el modelo es bueno. Entonces, el modelo les empieza a cantar error, y en vez de reconocer que hay un nuevo modelo, los tipos se aferran a decir que soy un error, que yo soy fruto de la bronca".

"Estos tipos están formateados con la cabeza en un determinado modelo y ellos crees que el modelo es bueno. Entonces, el modelo les empieza a cantar error, y en vez de reconocer que hay un nuevo modelo, los tipos se aferran a decir que soy un error, que yo soy fruto de la bronca".

Asimismo, el mandatario nacional también aprovechó la ocasión para apuntar contra la oposición kirchnerista y el gobierno de Alberto Fernández por querer, según denunció, que la gestión libertaria finalice antes de tiempo:

“No es que la política no ayuda, los políticos que dicen que están involucrados con el bienestar de la gente te viven haciendo trampa, te joden la vida. No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero”, sentenció.