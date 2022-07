INIDEP: Muuuy confuso lo que pasó en Uruguay con Angelescu

En diálogo con el medio desde el país vecino, se refirió a la polémica que se generó por los maquinistas que no son oficiales de la marina sino prefectos:

Acá, hay un convenio entre dos ministerios y los uniformados dicen a todo que sí porque, de lo contrario, se les termina la carrera. Esto es una locura porque es como que hay una intervención policial arriba de un barco y esto se da porque el INIDEP quiere ahorrar plata. Entonces, en vez de pagar sueldos a marinos mercantes, la Prefectura tiene un barco más para navegar, aunque poco Acá, hay un convenio entre dos ministerios y los uniformados dicen a todo que sí porque, de lo contrario, se les termina la carrera. Esto es una locura porque es como que hay una intervención policial arriba de un barco y esto se da porque el INIDEP quiere ahorrar plata. Entonces, en vez de pagar sueldos a marinos mercantes, la Prefectura tiene un barco más para navegar, aunque poco

“¿Qué hacemos, ahora, a ese jefe de máquinas? Si a mí me pasa algo, me hacen un sumario como marino mercante pero, ¿a este hombre le hacemos un sumario como policía? ¿cómo lo vamos a inhabilitar si no estaba habilitado?”, se preguntó.

Tal como informó oportunamente Revista Puerto, la Cámara Federal del Poder Judicial de Mar del Plata le denegó al INIDEP la posibilidad de llegar a la Suprema Corte de Justicia para intentar revertir los dos fallos que declararon nulo el acuerdo celebrado oportunamente por el instituto y la Prefectura Naval Argentina por la tripulación del buque Víctor Angelescu.

Dicho medio, que accedió al fallo, agregó que “los trabajadores argumentaron que se habían violentado sus derechos constitucionales ya que consideraban que el acuerdo impulsado en su momento por Otto Wöhler consolidaba la tercerización de la dotación del BIP Angelescu y discriminaba al personal de planta permanente con antigüedad y capacitación para el desempeño de esas tareas”.

image.png ¿Por qué se rompe tanto un buque relativamente nuevo? El regreso desde Uruguay debería servir para emprolijar la situación.

Qué pasó con el Angelescu

Al parecer, la nave quedó varada en el Río de la Plata al momento de regresar de Montevideo hacia Mar del Plata, producto de una bomba de lubricación de un cojinete de bancada del eje de propulsión. “La bomba no levantaba presión y, por ende, no lubricaba”, según pudo saber el periodista Garrone, aunque Alejandro Latte, director de Buques de Investigación del INIDEP, lo negó.

Como casi siempre ocurre, toda esta situación está avalada y gestada a través del gobierno a pesar de ser claramente irregular según lo expresado por Morales en 99.9: “El Estado como norma se permite hacer cosas que a los particulares no se les permite hacer. Eso aplica desde el ARA San Juan a tantas otras cosas. Cuando tenemos un buque privado que tiene un certificado vencido, no puede navegar, pero cuando un buque público tiene un certificado vencido, le buscamos la excepción. Si el CONICET quiere tener un buque de investigación debe pagar los costos de tenerlo. Solucionamos algo que estaba mal con algo que también está mal”.

El director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Lic. Oscar Horacio Padin, y el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto principal José Dos Santos, permanecen en silencio.

Lo cierto es que la temporada de langostinos ya venía complicada por demanda casi nula, precios a la baja y por alta presencia de peces juveniles en la subárea 12. Sin el Angelescu operativo, la campaña se postergó y es el buque Mar Argentino el que está al frente de la prerrecluta, al regresar de la corvina.

