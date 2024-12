Guillermo Dietrich licuó al PRO: "Lo mejor es que haya ganado Milei"

“Nosotros teníamos la determinación pero había muchos prejuicios. Entre 2015 y 2019 a mi me cagaron a palos cada vez que aumentaba el colectivo. Y no es que me lo hacía solo C5N, me cagaba a palos Telefe, TN, La Nación. Nosotros movimos el ‘mojón’ y la administración de Alberto Fernández ayudó a esta segunda generación de reformas”, dijo. Así, Dietrich explicó un contexto actual mejorado a la hora de pensar en un ajuste generalizado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1863978502006956056&partner=&hide_thread=false Guillermo Dietrich, a un año de Javier Milei: "Lo mejor que le pasó al país es que gane Miei”

@lacastream pic.twitter.com/jXoxEf017I — Urgente24.com (@U24noticias) December 3, 2024

Al respecto, el ex funcionario aseguró que el rumbo de la Casa Rosada es el correcto. “El cáncer de Argentina es el déficit fiscal. Es lo que hay que hacer, es necesario”, analizó.

Respecto al futuro individual del PRO, Dietrich aseguró que el rol del partido podría “verse diluido” pero que eso no sería “dramático”. “La mayoría de los que nos sumamos al PRO no queríamos hacer política, queríamos ayudar al país. Claramente nos movilizaba el propósito. Lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de una transformación muy profunda del país. Si eso significa que el PRO se diluye por un tiempo, no me parece dramático. Se trata de hacer lo correcto o lo conveniente, y eso es una decisión muy fuerte”, explicó el ex ministro de Transporte.

Algunas mentiras dentro de LLA

Para Dietrich, el avance de un acuerdo político más profundo entre el oficialismo y el PRO encuentra trabas en algunas interpretaciones erróneas de las intenciones de su partido dentro de La Libertad Avanza. “Algunos dirigentes de LLA siguen planteando una relación transaccional cuando nosotros no lo hacemos en lo más mínimo. Y cuando dicen que Mauricio (Macri) fue y pidió por Guillermo Dietrich, es mentira. Apoyamos a este Gobierno con las dos manos”, aseguró.

En ese sentido, Dietrich destacó el apoyo del PRO al oficialismo, aún guardando diferencias importantes como Ficha Limpia. “Se había trabajado y acordado hacerlo. Si tenían algún problema lo tendrían que haber dicho antes. Hay una diferencia enorme de poder entre LLA y el PRO, y eso les reserva la colaboración, lo que genera frustración en las personas”, explicó en referencia a la diputada Silvia Lospenatto.

Además, Dietrich señaló el rol que Santiago Caputo mantiene a la hora de moderar la relación entre el oficialismo y el PRO. “Creo que él es uno de los que rechazó la posibilidad de que el PRO ocupe segundas y terceras líneas en el Ejecutivo”, estimó.