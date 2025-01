En Florencio Varela dicen que Andrés Watson no es John H. Watson

Vayamos al texto:

-El Subsecretario de Seguridad tiene más de 5 años en el cargo y jamás brindó una entrevista o una conferencia de prensa. Se desconocen muchas cosas. ¿Por qué no habla el ex comisario Roberto Mongelos?

-Mongelos es un activo que tenemos por los conocimientos que tiene en la materia. ¿Por qué no da notas? La verdad, lo desconozco. Yo también, es la primera nota que doy. Su trabajo en el campo es brillante y las tareas específicas también.

-¿Cuáles son los argumentos, para decir que es "brillante"?

-Por el conocimiento que tiene de la fuerza. También de la calle y después por el trabajo que hace todos los días. El está con las cuestiones más complejas de la secretaria.

– Y ese trabajo, ¿lo ha llevado a elaborar algún Mapa del Delito?

-Nosotros trabajamos con Mapas de Calor, que nos da la Provincia en las reuniónes que tenemos con ellos, mensuales o bimestrales y después tenemos nuestro propio Mapa de Calor que lo hacemos en base al 0800. También consideramos el mayor activo las reuniónes con los vecinos. Tenemos unos 3 grupos itinerantes para reunirse con los vecinos, 2 veces por semana, reuniónes que no se dan a conocer por los temas que alli se hablan. A veces conflictos menores y a veces conflictos muy graves. Mongelos tiene su tema específico. La principal herramienta para medir la seguridad, somos nosotros con los vecinos en la calle. (...) El Mapa del Delito se da con la relación con los vecinos.

-¿Qué dicen esos Mapas del Delito? Un ejemplo: compañías de seguro que uno hable, el precio del seguro en Florencio Varela es más alto que en otro distrito por la cantidad de robo automotores que hay. No caen ladrones de automotores, no desbaratan desarmaderos ilegales, tampoco hay detenidos por entraderas, no hay noticia de gente detenida por narcotráfico, no hay noticias de bandas detenidas en Florencio Varela. La policía no da ninguna noticia y todo lo que no se informa no existe. La única noticia que se conoce en Florencio Varela es la que dan ustedes.

-Desconozco por qué la policía no da informaciones. Sí puedo decir que hay un montón de hechos esclarecidos, la mayoría de los hechos esclarecidos es en automotores. El anillo digital creo que es uno de los grandes aciertos de la gestión de Andrés Watson. También lo es la sala de monitoreo y toda la estrategia montada alrededor de es sala. Tengamos en cuenta que el recurso siempre es escaso pero en la sala de monitoreo funciona el lector de patentes, funciona el 911, funciona al SAME y todas nuestras cámaras. ¿Usted conoce la sala de monitoreo?

-No, la verdad es que nunca invitaron a nuestro diario.

-Bueno yo lo invito a que conozca la sala de monitoreo y vea cómo funciona el sistema de seguridad. Verlo es espectacular y súper eficiente, y eso es lo que nos da la medición. (...)

-Esta semana (entre el 16 y 20 de diciembre) robaron a una anciana en el barrio de Villa Vatteone con la modalidad de entradera y lo hicieron con violencia. Bandas de ladrones de entraderas a los adultos mayores, no hay desbaratadas. No se conocen detenciones. Es como que no funciona la inteligencia policial para llegar a estos delincuentes.

-Muchos temas sí se esclarecen. Nosotros seguimos la lógica del resultado, uno de los eslabones para el resultado es la prevención, si falla la prevención, está la policía para reprimir el delito o esclarecer y después viene la justicia. Cualquier eslabón que falle, hace fallar el resultado.

policia de florencio varela.jpg Contrastes: Las fotos que distribuye Andrés Watson que no coinciden con los reclamos de vecinos.

Los motochorros

-En las estadísticas, ¿hay detenciones de motochorros? Días pasados usted habló en una radio que hubo 194 personas detenidas.

-Fueron 194 personas bajadas a comisaría por el LPR (cámaras de reconocimiento de matrículas). Cuando se inició esto teníamos dos opciones: algunos municipios han puesto tótem para dar aviso y el intendente decidió colocar éste sistema, que es menos costoso. Los Tótem son carísimos y tenemos uno sólo en el bajo nivel. Tengamos en cuenta que esto está autorizado por la provincia de Buenos Aires, porque nuestra base de datos impacta con la base de datos de ellos. (...) Preventivamente el sistema funciona de forma espectacular.

-Días pasados publicamos en nuestro diario el sistema de Paradas Seguras. Entre el Cruce Varela las paradas están a oscuras y los Tótem de seguridad, para dar aviso de emergencias, no tienen energía eléctrica. Uno publica para ver si se mejora en algo…

–Paradas Seguras es un programa de Nación que no financiamos nosotros, hoy está sin fondos del actual gobierno.

-Perdón, el programa se lanzó en septiembre del 2020. Tardaron 2 años en llegar a Varela. Desde el lanzamiento a hoy pasaron 4 años.

-No es que me estoy limpiando, Nación cortó los fondos y esas obras quedaron paradas. Hay unas 37 operativas y las otra no. Se está evaluando si se da de baja el convenio.

-Quiero preguntarle por las cuadriculas, los patrulleros en la calle. Cuando se fue el gobierno de María Eugenia Vidal había en Varela 43 cuadriculas y hoy hay 32. Fuimos para atrás. ¿Qué paso?

-Tenemos 33. No sé si fuimos para atrás, se va buscando otra lógica, el delito va mutando a una velocidad que nos asusta a nosotros mismos, porque vamos haciendo un plan y atrás los delincuentes tienen otro. Nuestra lógica de calle, aparte de esas 33 cuadrículas, son los operativos de interceptación vehicular. Nosotros hicimos 873 operativos a esta altura del año, de ese número la policía hizo 644 y secuestraron 1.553 rodados, por faltas administrativas o por otras cuestiones. Gendarmería hizo 229 operativos. Estos son todos operativos conjunto de fuerzas de seguridad y municipio. Gendarmería secuestro 620 rodados. (...)

Las drogas

-Las herramientas están todas, el municipio pone mucha plata en seguridad, porque está pagando alquileres de distintas sedes policiales. Recientemente hizo varias inauguraciones de nuevos locales alquilados. Le traje esa foto de la oficina de Delitos Económicos inaugurada el 13 de Noviembre: Está cerrada. ¿Por qué?

-Es una división especializada que hace mucho trabajo de campo, de calle y no atiende gente. Igualmente están viniendo refuerzos a Florencio Varela, pero el impacto que han tenido las 3 oficinas inauguradas (Delitos Económicos, Cibercrimen y Trata de Personas) es monumental. Ya se han hecho allanamientos hay detenciones.

-En Narcotráfico Quilmes asumieron nuevas autoridades y lo primero que hicieron fue disolver dos grupos operativos, uno de los cuáles estaba afectado a Florencio Varela. Vamos para atrás, no sé si usted le preocupa porque también en las comisarías hay poco movimiento con respecto al narcotráfico. Quizás por ello la justicia trabaja mucho con la Policía Federal.

-La justicia trabaja con la Policía Federal, con la Policía de la Provincia, con Gendarmería… nosotros tenemos mesas multisectoriales con fiscales, con policía y otros organismos de justicia. Tratamos de no mirar el eslabón, miramos la cadena. Obvio que nos preocupa el tema narcotráfico y sería la preocupación número uno. (...) Quiero decir también que en ésta ida y vuelta que hay con los chicos en la educación hay un montón de dealers presos. (...) Consideramos que con la cabeza sana, un joven puede aprender un oficio. Hoy a los chicos hay que decirle que no deben consumir.

-Es verdad, y a media cuadra del colegio está el dealer que contrata soldaditos y es una salida laboral. Ustedes concientizan y por otro lado están estas cosas, permitidas.

-Hay un montón de dealers que están presos, gracias a éste ida y vuelta con los chicos.

-Hay una herramienta que tiene el municipio, sancionada por ordenanza en 2017, para hacer denuncias en forma anónima sobre el narcomenudeo. Estoy hablando de los Buzones por la Vida, por los que nunca se hizo una campaña esclarecedora, con afiches y publicidades a la población, con el fin de informarle que tiene un sistema para hacer denuncias anónimas sobre el narcomenudeo.

– Vamos midiendo por política y resultado. Los Buzones no es una política que consideremos efectiva, al vecino no le gustó esa medida, al vecino le gusta el encuentro mano a mano. (...)".

