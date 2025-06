La reactivación de la demanda por el Cupón PBI complica los planes de Milei

Tras esa decisión de la Corte, según el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan que auspicia a los tenedores de los bonos, la gestión Milei no realizó ninguna propuesta de pago ni respondió a ofertas de los bonistas.

Javier Milei solo puso como garantía casi US$ 360 millones para poder apelar la sentencia en los tribunales londinenses.

De ese monto, los fondos se cobraron unos 313 millones de euros.

¿Nuevo default?

“Argentina evadió sus obligaciones de pago bajo los warrants en 2014 (cuyo incumplimiento fue objeto de las Sentencias Inglesas) y posteriormente incumplió sus bonos reestructurados (el otro componente de la contraprestación por la reestructuración) en 2020", argumentaron los tenedores de los cupones a través de un comunicado firmado por Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

“Tras haber enfrentado un triple incumplimiento por parte de gobiernos anteriores, los tenedores de warrants actualmente enfrentan un cuarto incumplimiento, esta vez por parte de la administración (del presidente Javier) Milei ”, advirtió el comunicado.

En ese contexto, los bonistas alertan que la Argentina no podrá volver a los mercados de crédito hasta no pagar el monto demandado: “no debería haber, ni puede haber en la práctica, acceso al mercado hasta que Argentina resuelva su incumplimiento” de acuerdo con el fallo de la justicia británica.

En el marco de sus esfuerzos por volver a los mercados de crédito para resolver los problemas para sumar divisas, el gobierno de Javier Milei admitió en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que tenía deudas por unos US$ 4.000 millones con bonistas que no entraron a los canjes de deuda, incluyendo los reclamos relacionados en Londres por los cupones PBI.

Sebastian Maril, de Latam Advisors, especialista en la deuda argentina explicó ayer que en el acuerdo del FMI con Argentina, “por primera vez se reclasificaron las contingencias legales como deuda ”.

“Este nuevo litigio busca reconocer la sentencia en Estados Unidos para futuros embargos si la sentencia continúa impaga”, completó.

