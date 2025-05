El Gobierno dice que "hay acuerdo" con el PRO y que aceptaría un frente de partidos en PBA

"La estructura noe s la que le convenga o no a LLA sino que va a ser la que entendamos que es la mejor. Aceptaríamos y evaluamos que se una frente electoral, que sea una alianza electoral, que sea una adhesión electoral, lo cierto es que estamos llegando a un acuerdo político", dijo, en tanto, Pareja.

Respecto al sello que llevará el conjunto, Pareja dijo que "debería ser LLA" pero al mismo tiempo afirmó que "es un proceso en discusión".

"Estamos trabajando de manera muy generosa. No es que encabezamos nosotros o ellos. Donde encontremos los mejores hombres y mujeres vamos a ponerlos a representarnos, vengan del PRO o LLA", dijo.

Karina Milei recibió en Casa Rosada a los dirigentes del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli para discutir un acuerdo electoral.



Por parte de La Libertad Avanza también estuvieron presentes Sebastián Pareja, Eduardo y Martín Menem.



En LN+

Luego, en diálogo con LN+, Pareja dijo que " está claro" que José Luis Espert va a ser quien encabece la lista oficialista en la provincia de Buenos Aires. No obstante, aseguró que ese no fue un tema de conversación en la reunión.

"Se habló del formato", dijo. Y en ese sentido afirmó que "estamos trabajado de forma poco egoista", y si bien "hay un formato violeta" y no es "condición del PRO que aparezca el amarillo, esto no quiere decir que no pueda ser". "Puede ser, pero no es lo más importante", sintetizó.