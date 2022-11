Cristina Kirchner con la UOM: Dura contra la Justicia y el PRO

La vicepresidenta Cristina Kirchner en un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en la localidad bonaerense de Pilar, dijo respecto de lo que ocurriera en el puerta de su casa en Recoleta "que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendía volarme la cabeza", agregó. "Yo por suerte no lo vi", añadió. También reiteró que "la justicia no va a investigar nada".