Paracetamol y Benadryl (Tylenol) pasan a Kimberly-Clark (Hughes) en US$ 48.700 millones

“Sabemos que los consumidores dan cada vez más prioridad a la salud y el bienestar”, dijo el director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en una conferencia telefónica con analistas e inversores. “Juntos, seremos la mayor empresa dedicada exclusivamente a la salud del consumidor”.

Inversores activistas (los que reclaman reestructuraciones para hacer más rentable una empresa en la sospecha que está infravalorada) han adquirido participaciones en Kenvue tras una serie de resultados financieros decepcionantes, y en julio la empresa destituyó a su director ejecutivo, Thibaut Mongon.

La adquisición de Kenvue podría verse complicada por los ataques contra Tylenol, su producto estrella. El presidente Donald Trump afirmó en septiembre que las mujeres embarazadas no deberían tomar este analgésico, alegando que podría causar autismo.

La semana pasada, el estado de Texas demandó a Kenvue y Johnson & Johnson, alegando que las compañías ocultaron los riesgos de autismo y otros trastornos en los niños si las madres toman Tylenol durante el embarazo.

Kenvue sostiene que la abrumadora evidencia contradice cualquier afirmación de que el medicamento sin receta represente un riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. La fiebre y el dolor no tratados son riesgos conocidos durante el embarazo.

Kimberly-Clark tiene previsto financiar la transacción con efectivo disponible, los ingresos procedentes de la emisión de nueva deuda y la venta de su negocio internacional de papel tisú por US$ 3.400 millones. JPMorgan Chase proporcionará financiación garantizada para la operación.

