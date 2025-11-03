El paracetamol había sido sintetizado por HarmonNorthrop Morse en 1873, pero no se usó con fines médicos durante 2 décadas. En 1893, el paracetamol fue encontrado en la orina de personas que habían ingerido fenacetina y fue aislado como un compuesto blanco y cristalino de sabor amargo. En 1899, el paracetamol fue identificado como un metabolito de la acetanilida. Dicho descubrimiento fue ampliamente ignorado en aquel momento. En 1946, el Instituto para el Estudio de Drogas Analgésicas y Sedantes otorgó una subvención al Ministerio de Sanidad de Nueva York para estudiar los problemas asociados con el uso de analgésicos. Bernard Brodie y Julius Axelrod fueron los investigadores y en 1948 propusieron el uso de paracetamol, puesto a la venta en USA en 1955 bajo el nombre comercial Tylenol.
UNA SALIDA PARA KENVUE
Paracetamol y Benadryl (Tylenol) pasan a Kimberly-Clark (Hughes) en US$ 48.700 millones
Kimberly-Clark Corp. acordó comprar Kenvue Inc. en una operación valorada en aproximadamente US$ 48.700 millones, lo que supone un salvavidas para el fabricante de Tylenol, que atravesaba dificultades.
En 2025 Kimberly-Clark (conocido por sus pañales Huggies) compra Kenvue (Tylenol) en más de US$ 40.000 millones, una de las mayores adquisiciones del año. En la transacción, que combina efectivo y acciones, Kimberly-Clark pagará US$ 21,01 por acción, frente a los US$ 14,37 del cierre del viernes 31/10. Incluyendo la deuda, Kimberly-Clark indicó que el valor total de la operación asciende a US$ 48.700 millones. Hasta 2023, Kenvue fue parte de Johnson & Johnson.
El acuerdo creará una compañía global de salud y bienestar con ingresos anuales de US$ 32.000 millones y 10 marcas valoradas en US$ 1.000 millones, incluyendo productos básicos para el hogar de Kimberly-Clark (los pañuelos Kleenex y el papel higiénico Cottonelle), y productos de Kenvue como Tylenol y el enjuague bucal Listerine.
El portafolio de Kenvue también incluye la loción Neutrogena, el medicamento para la alergia Benadryl y los productos para el cuidado de heridas Band-Aid.
El proyecto
Kimberly-Clark se ha quedado rezagada con respecto a sus rivales Unilever y Procter & Gamble, decidió reestructurar su cartera de marcas y redoblar sus esfuerzos en áreas más rentables.
“Sabemos que los consumidores dan cada vez más prioridad a la salud y el bienestar”, dijo el director ejecutivo de Kimberly-Clark, Mike Hsu, en una conferencia telefónica con analistas e inversores. “Juntos, seremos la mayor empresa dedicada exclusivamente a la salud del consumidor”.
Inversores activistas (los que reclaman reestructuraciones para hacer más rentable una empresa en la sospecha que está infravalorada) han adquirido participaciones en Kenvue tras una serie de resultados financieros decepcionantes, y en julio la empresa destituyó a su director ejecutivo, Thibaut Mongon.
La adquisición de Kenvue podría verse complicada por los ataques contra Tylenol, su producto estrella. El presidente Donald Trump afirmó en septiembre que las mujeres embarazadas no deberían tomar este analgésico, alegando que podría causar autismo.
La semana pasada, el estado de Texas demandó a Kenvue y Johnson & Johnson, alegando que las compañías ocultaron los riesgos de autismo y otros trastornos en los niños si las madres toman Tylenol durante el embarazo.
Kenvue sostiene que la abrumadora evidencia contradice cualquier afirmación de que el medicamento sin receta represente un riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. La fiebre y el dolor no tratados son riesgos conocidos durante el embarazo.
Kimberly-Clark tiene previsto financiar la transacción con efectivo disponible, los ingresos procedentes de la emisión de nueva deuda y la venta de su negocio internacional de papel tisú por US$ 3.400 millones. JPMorgan Chase proporcionará financiación garantizada para la operación.
-------------------------------
