Finde en Rosario: Festejos por la primavera, bicicleteada, cine y teatro

Con la participación especial de: Coro del Centro Cultural Parque Alem, Las Serenateras del Centro Cultural Parque Alem, Animación estelar de Orestes Muñante. A su vez, bandas en vivo: La Pedro Ponte y La Orquesta Bohemia + DJ en vivo.

* Sábado a las 17. Gratis.

NaveClub edición primavera (Centro Cultural Roberto Fontanarrosa)

En el marco de las actividades que la Municipalidad de Rosario propone para los festejos de la primavera, el Cultural Fontanarrosa se suma a Septiembre Joven con una nueva edición de NaveClub tkm @culturalfontanarrosa del futuro.

Con entrada libre y gratuita, el evento incentiva a generar un espacio de juego y ocio para adolescentes donde confluyen actividades vinculadas al k-pop, juegos de mesa, desfile de cosplay, torneos de Pokemon Go, cubos rubik y cartas Pokemon, PokeFeria, show musical en vivo y, como siempre, gastronomía invitada.

* Sábado de 15 a 21.

Gran Milonga (Casa del Tango)

La primavera se recibe con una gran milonga gratuita y la presentación del maestro Rodolfo "Cholo" Montironi acompañado por Martín Tessa y Ricardo Paradiso. En ese sentido, se invita a los ciudadanos a una clase especial del "Pasito milonguero para espacios reducidos" a cargo de Martín Concha Méndez y Viveka Ale Cáceres.

* Sábado de 21 a 00.

Tras su exitoso paso por Buenos Aires, el fenómeno mundial de arte inflable y tecnología más importante del momento, llega a la ciudad.

Se trata de un recorrido inmersivo, lúdico e interactivo con diferentes propuestas artísticas. Esta muestra combina iluminación, arte inflable, y la implementación de las tecnologías más avanzadas de mapping y realidad virtual, que hacen del recorrido una experiencia inigualable. Aventura llena de colores, globos, piscinas de pelotas, hamacas y mucho más.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 20. Entradas: Preventa 1 Ingreso: $15.000 + $2250. Menor de 3 a 11 años: $11.000 + $1650. Pack familiar (2 adultos + 2 menores de 12 años): $42.000 + $6300.

