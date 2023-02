Lali Espósito, su juguete erótico y el debate que estalló

En primer término, el succionador de clítoris es un juguete sexual que se utiliza para estimular el clítoris y hay que decir que se ha convertido en toda una moda.

Y bueno, es que este dispositivo cuenta con una boquilla que usa presión de aire para generar una fuerza de succión e incrementar la sensibilidad en el clítoris. La sensación es muy similar a la del sexo oral.

https://twitter.com/likearainb0w_/status/1619896526675013632 Varones *Se hacen 45 pajas por día desde los 11 años*

Also varones: Cómo una mina se va a pajear antes de los 45 años??? pic.twitter.com/kawsqKHFLK — Julieta Sol (@likearainb0w_) January 30, 2023

El debate sobre la masturbación femenina

Ahora bien, el juguete erótico de Lali Espósito rápidamente se hizo viral y se abrió el debate sobre la masturbación femenina, si o no un tema tabú y también acerca de que los hombres no saben masturbar a las mujeres, según usuarios de Twitter.

Uno de los debates más acalorados se produjo con el comentario del usuario en Twitter @Reaxionario: "Qué manera de quemar etapas esta chica. Pasó de sensación adolescente a pendevieja ridícula en una década".

Y siguió: "Se supone que los famosos empiezan a hacer estas boludeces de viejos, cuando ya nadie les da bola, pero esta piba se adelantó 20 años".

El tuit sirvió para que la usuaria @likearainb0w_ lo confrontara con lo siguiente: "Varones *Se hacen 45 pajas por día desde los 11 años* Also varones: Cómo una mina se va a pajear antes de los 45 años???"

"Los que están comparando ese juguete con una muñeca inflable sólo demuestran que no tienen idea de cómo se pajea una mujer. ESI para que dejen de ser tan virgo", completó en una publicación que tiene 38,6K de 'Me gusta'.

Pero, apenas comenzaba el debate. "Yo noté que a muchos varones les molesta que las mujeres se pajeén. Ninguno me pudo explicar por qué les molesta", comentó @Danielussen.

Mientras, @Cristiancbt1234 escribió: "Convengamos que muchas mujeres no saben hacer un buen sexo, No saben masturbar bien a un hombre, y más de una se pone en modo momia cuando están un vago en la cama Que prácticamente no se mueven".

https://twitter.com/le0nrdo_/status/1619741705435254785 Perdón, pero eso que tiene en la mano no es un masajeador de rostro que usan las chetas para la piel? — leonardo (@le0nrdo_) January 29, 2023

Masturbación femenina: ¿Qué saber?

Las mujeres se masturban, no es un mito. Y es que, aunque por muchos años la masturbación ha sido relacionada con los hombres, la ciencia ha comprobado que es un acto que la mayoría de las mujeres hacen, al menos las 8 mil que participaron en una encuesta sobre este tema.

La investigación fue realizada la plataforma Victoria Milán, y el sitio El Confidencial apunta los resultados. Por cierto, muy interesantes.

La mayoría de las mujeres encuestadas se masturbaba, y mas las mujeres de entre 46 y 55 años.

Sólo el 30% de las participantes de las encuesta dijo que no se tocaba.

De las que sí se masturbaba, el 47% lo hace al menos una vez al día.

Las mujeres entre 36 y 45 años intentaban masturbasrse entre 3 y 5 veces a la semana.

El 48,6% de las féminas aseguró que querría que su pareja le masturbase más durante sus relaciones sexuales.

Las mujeres de entre 46 y 55 años eran las más insatisfechas. El 71% dijo que le gustaría que ellos las acompañaran en la masturbación.

"Los resultados muestran que, en general, a las de todas las edades les gusta masturbarse. Tanto sus parejas como sus amantes deberían tener esto en cuenta y practicarlo más a menudo con la persona con la que comparten intimidad, asegura Sigurd Vedal, CEO y fundador de la web.

Pero, ¿Cuál es la clave? Héctor Galván, director clínico del Instituto Madrid de Psicología y Sexología le dijo a la BBC:

"En consulta aparece muchas veces la realidad de que ni hombres ni mujeres suelen masturbar bien a sus parejas porque lógicamente cada uno no acaba de entender las sensaciones internas que está teniendo la otra persona".

La clave es que la mujer le explique a la pareja (hombre o mujer) qué hacer, cómo, con qué ritmo y en qué parte de su cuerpo, recomendó el especialista.

