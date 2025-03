Renuncia masiva de médicos en el ministerio de Salud

"No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad", finaliza el comunicado de los profesionales que renunciaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Lautafym/status/1897125619571577029&partner=&hide_thread=false Renunciaron los médicos y médicas de las direcciones de Vacunas, VIH, Tuberculosis y Lepra del Min. de Salud porque están desfinanciando todas las áreas en medios de brotes de tuberculosis , hepatitis y sarampión.



"No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas… pic.twitter.com/O7T5tJZ1Ja — Lautaro FyM (@Lautafym) March 5, 2025

La infectóloga Carolina Selent fue una de las que renunció. “Por un lado, porque no reincorporaron a compañeras que llevaban campañas claves: sobre vacuna antigripal, vigilancia de coqueluche (también llamada tos convulsa, enfermedad controlada que hoy está volviendo), vigilancia de hepatitis A y de sarampión (ambas en pleno brote). Desmantelaron un montón de temas”, cuestionó la médica.

“Me parece que creen que cualquiera puede reemplazar a cualquier persona. María Del Valle Juárez y Nathalia Katz (abocadas a hepatitis A y antigripal respectivamente) estaban hace más de 13 años. No es reemplazable esa expertiz tan rápido. Por otro lado, desde que está la actual gestión se vienen manejando muy mal. La renuncia es no avalar lo que está sucediendo”, definió.

“Quienes quedan intentarán sostener la función, pero no es lo mismo que alguien que se dedica especialmente. En seguridad de vacunas no queda nadie, en coqueluche y hepatitis A tampoco”, lamentó. “La función nacional es como de rectoría sobre las provincias. El brote de sarampión se dispersó bastante porque no se logró bloquear como se debería haber realizado. No estuvo la expertiz de Gabriela Elbert y Marcela Yunes, que ya llevaron varios brotes y llevaron el seguimiento de casos hasta el final”, contrastó Selent.

Advirtió además que “hoy las coberturas de vacunación están bastante bajas y es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que en este contexto es bastante complejo el panorama y no se pueden sostener las políticas que se venían llevando adelante”.

“Todo el tiempo salen a decir que somos ñoquis. Somos personas con muchos años de formación, ganábamos salarios muy bajos y hacíamos esto porque nos apasiona, pero con todo el maltrato que estamos recibiendo, al no estar de acuerdo con las políticas sanitarias, no tiene sentido seguir. Y haciendo una guardia cualquiera ganás lo mismo que en el Ministerio”, expresó Selent, según publica Tiempo Argentino.

“Desconocen completamente las labores de las áreas. En la DiCEI estuvimos un montón de tiempo sin director. Las líneas intermedias no conocen lo que hacen las áreas. Ahora tenemos una directora pero no viene del área de vacunas sino de VIH. Creen que todo puede seguir funcionando como si nada porque no conocen lo que hacemos. Es peligroso. Creen que despiden gente ñoqui pero lo hacen desde el desconocimiento. Eso es lo más grave ”, enfatizó la infectóloga.

3 viejas enfermedades que vuelven: Sarampión, hepatitis A y tos convulsa

En medio del desmantelamiento de estos sectores, el ministerio de Salud de la Nación emitió hace unos días dos alertas por enfermedades que se creían controladas y sin embargo volvieron a emerger con una progresión por ahora incierta. Se trata del sarampión, con epicentro del impacto en la Ciudad de Buenos Aires, y la hepatitis A. Se suma una tercera, a partir del aumento de casos de tos convulsa.

En cuanto al sarampión, los casos en Argentina tuvieron lugar sin excepciones en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Palermo. En total suman seis y desde el 1° de febrero rige un alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud de la Nación. El caso cero fue una nena de 6 años que había viajado con su familia a Rusia con escalas en Dubai, Vietnam y Río de Janeiro.

Se comprobó luego que el resto de los contagios ocurrieron por situaciones de contacto entre esos pacientes.

Ya son 26 los casos de Sarampión en todo el país. Alerta por casos de sarampión.

“Ante la confirmación de dos nuevos casos de sarampión, se recomienda a la población verificar en el carnet de vacunación el registro de al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral) y consultar inmediatamente ante la presencia de fiebre y exantema”, señaló el Ministerio de Salud porteño en un comunicado.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron que “el sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades, siendo de mayor gravedad en niños menores de 5 años o desnutridos".

En cuanto a la hepatitis A, Salud confirmó el incremento de casos en lo que va del año, con una mayor incidencia entre las personas de de 20 a 39 años, por lo que también instó a la población a tener el calendario de vacunación al día con esta enfermedad.

Al comparar las cifras actuales con el pasado reciente se comprende la alarma. “Durante el quinquenio 2019-2023, se notificó un promedio de 31 casos anuales, con un mínimo de 10 en 2021 y un máximo de 55 en 2022. En 2024, se confirmaron 69 casos, superando el umbral de alerta a partir de la semana 39. Desde el inicio de 2025, la cantidad de casos confirmados notificados ha sido superior a los valores esperados”, dice el último Boletín Epidemiológico Nacional.

La cantidad de casos detectados este año ubican la hepatitis A en zona de brote, con cuatro contagios por semana. En las primeras seis semanas del año suman ya 24 los casos.

¿Cómo se manifiesta la enfermedad? “Es una inflamación hepática causada por el virus de la hepatitis A, cuya transmisión ocurre principalmente por vía fecal-oral. Esto puede suceder cuando una persona susceptible consume alimentos o agua contaminados con material fecal de una persona infectada, o por contacto oral-anal durante relaciones sexuales”, explicó el Ministerio.

Agregó que “a diferencia de las hepatitis B y C, la hepatitis A no evoluciona hacia la enfermedad hepática crónica. Sin embargo, puede generar síntomas incapacitantes y, en casos raros, provocar hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), una condición potencialmente mortal ”.

La tercera enfermedad infecciosa que enciende las alarmas es la tos convulsa, también conocida como pertussis o coqueluche, sumamente contagiosa de las vías respiratorias altas que afecta principalmente a niños, aunque también puede atacar a adolescentes y adultos. Sigue siendo una de las principales causas de muerte en menores de cinco años a nivel mundial.

Hasta el Boletín Epidemiológico de la semana epidemiológica 6 se habían registrado en el país 19 casos confirmados, contra ninguno en el mismo periodo de 2024.

Su control requiere una alta tasa de protección inducida por la vacuna en todas las edades.

--------

Otras noticias en Urgente24:

2do. apagón del día: No hay luz ni en Casa Rosada

Luis Petri se ofrece a Milei pero su lado femenino lo complica

Boca Juniors cabaret: 2 jugadores escrachados en un boliche

Manuel Adorni quiere implementar un "Gran Hermano periodístico" (¿?)

La miniserie de 7 capítulos que te va a atrapar desde el comienzo