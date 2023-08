Disney polémica e 'inhumana': Clonó actores digitalmente

Rubalcaba, quien gana la tarifa sindical SAG-AFTRA de $187 por día como actriz de fondo, dijo que no dio permiso para que su réplica digital se usara en el fondo de ninguna escena. “ ¿Qué pasa si no quiero estar en MarioVision o SarahVision?”, dijo, recitando futuras producciones inventadas. “ Me temo que la IA eventualmente eliminará a los actores de fondo. Ya no nos servirán de nada ”.

image.png

Te hablamos bastante de este tema en: Hollywood en crisis: Steven Spielberg anticipó implosión

Conflicto laboral

El potencial de la inteligencia artificial para reemplazar a los actores secundarios es una de las tensiones centrales en la actual huelga de SAG-AFTRA con los estudios, la mayor disputa laboral en Hollywood desde la década de 1960.

Un negociador sindical ha afirmado que los estudios se han ofrecido a pagar a los actores secundarios el pago de un día después de ser escaneados y que la imagen digital del actor podría reutilizarse “por el resto de la eternidad ”.

image.png Los actores de fondo no forman parte de lo que se conoce como el “elenco principal”, lo que significa que no tienen partes orales y sirven principalmente para crear una atmósfera realista al completar una escena.

Los estudios se opusieron fuertemente a esta caracterización, afirmando que la réplica digital de un actor de fondo solo se usaría en proyectos para los que se contrató al actor, no en futuras producciones indefinidas. Aunque esto no lo hace menos preocupante, muy, muy por el contrario.

¿El fin de los extras?

Más allá de las cuestiones legales, los actores de fondo temen que la inteligencia artificial los deje sin trabajo, al poder generar escenas con multitudes virtuales sin necesidad de contratar a personas reales.

Sin embargo, algunos expertos consideran que esta posibilidad es poco probable, al menos en el corto y mediano plazo. Según el profesor de cine y televisión Jorge La Ferla, “la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para optimizar ciertos procesos, pero no puede reemplazar la creatividad y la expresividad humanas ”.

image.png

La Ferla sostiene que los actores de fondo cumplen una función importante en la narrativa audiovisual, al aportar verosimilitud y diversidad a las historias. “La inteligencia artificial puede generar imágenes, pero no emociones ”, concluye.

Pero... ¿Hasta cuando será esto algo lógico?

