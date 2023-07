Yanina Latorre, picante con el chicaneo a Antonela Roccuzzo

Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé [En referencia a su marido, Diego Latorre] deje todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos. Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé [En referencia a su marido, Diego Latorre] deje todo por él, no me arrepiento por qué crie a los chicos. Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi. A ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porque está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada.