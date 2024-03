Titanic II: La ambiciosa apuesta millonaria para el 2027

El viaje inaugural del Titanic II pretende seguir la ruta del fatídico viaje de 1912, partiendo de Southampton hacia Nueva York. Con esto, Palmer no solo rinde homenaje a la leyenda, sino que también desafía al destino, ofreciendo a una nueva generación la oportunidad de ser parte de la historia renacida.

Clive Palmer es un empresario y político australiano, conocido por sus amplias operaciones comerciales, que incluyen la compañía minera Mineralogy y otros negocios como Waratah Coal y Queensland Nickel en Townsville. Además, Palmer ha sido propietario de varios campos de golf y un equipo de fútbol. En el ámbito político, fundó el partido político Palmer United Party, que más tarde se renombró como United Australia Party.

Acá un tour virtual del Titanic:

Embed - Walking the Titanic in 4K | ULTRA REALISTIC DEMO in UNREAL ENGINE 5 RTX 4090