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Netflix sube sus precios en 2026: Cuánto pagarás según tu plan

Netflix aumentó sus tarifas globales para todos los niveles de suscripción. El servicio streaming tiene sus justificaciones algo flojas de papeles.

26 de marzo de 2026 - 22:59
Los aumentos se vienen fuertes.

Los aumentos se vienen fuertes.

Hace apenas un mes, Netflix retiró su oferta de adquisición de Warner Bros. Discovery, valuada en $82.700 millones. La propuesta fue superada por Paramount Skydance, y la compañía de Los Gatos optó por no escalar la puja para no comprometer su flujo de caja. Los precios vienen fuertes.

Netflix ya no es una plataforma solo series y películas

La consecuencia directa fue un giro estratégico: en lugar de crecer por fusiones, Netflix apuesta por la expansión orgánica. Eso implica invertir en infraestructura, tecnología y contenidos propios, costos que históricamente terminan siendo trasladados al usuario final.

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Netflix está en plena mutación. En 2026, el catálogo incluye podcasts en video, eventos deportivos en vivo y gaming móvil. Esta diversificación requiere una inversión tecnológica masiva y sostenida.

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La empresa justifica el aumento en una "mejora en la calidad del servicio" y en el desarrollo de nuevas funciones, entre ellas una renovación completa de su aplicación móvil prevista para finales de 2026.

Cómo se calcula el precio de Netflix en Argentina

Los servicios de streaming internacionales se facturan en dólares y se cobran al tipo de cambio del dólar tarjeta. El cálculo vigente al 26 de marzo de 2026 es:

  • Dólar oficial BNA (venta): $1.390 – $1.400
  • + 30% Percepción de Ganancias/Bienes Personales
  • = Dólar tarjeta: $1.807 – $1.823

El Impuesto PAIS venció el 22 de diciembre de 2024 y no fue renovado para consumos con tarjeta. Ya no forma parte del cálculo desde esa fecha. El único recargo vigente sobre el dólar oficial es el 30% de Percepción de Ganancias/Bienes Personales.

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¿Hay impuestos adicionales para servicios digitales?

Sí. Para plataformas de streaming como Netflix, al precio en dólares convertido se le suman impuestos locales:

  • IVA: 21%
  • Ingresos Brutos (IIBB) o Impuesto a los Sellos, según la provincia

Esto eleva el costo final efectivo por encima del simple cálculo del dólar tarjeta. El impacto varía según la jurisdicción del suscriptor

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AUCH!

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