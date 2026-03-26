Netflix sube sus precios en 2026: Cuánto pagarás según tu plan

Cómo se calcula el precio de Netflix en Argentina

Los servicios de streaming internacionales se facturan en dólares y se cobran al tipo de cambio del dólar tarjeta. El cálculo vigente al 26 de marzo de 2026 es:

Dólar oficial BNA (venta): $1.390 – $1.400

+ 30% Percepción de Ganancias/Bienes Personales

= Dólar tarjeta: $1.807 – $1.823

El Impuesto PAIS venció el 22 de diciembre de 2024 y no fue renovado para consumos con tarjeta. Ya no forma parte del cálculo desde esa fecha. El único recargo vigente sobre el dólar oficial es el 30% de Percepción de Ganancias/Bienes Personales.

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¿Hay impuestos adicionales para servicios digitales?

Sí. Para plataformas de streaming como Netflix, al precio en dólares convertido se le suman impuestos locales:

IVA: 21%

Ingresos Brutos (IIBB) o Impuesto a los Sellos, según la provincia

Esto eleva el costo final efectivo por encima del simple cálculo del dólar tarjeta. El impacto varía según la jurisdicción del suscriptor

image AUCH!

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