Jesus Ken crucificado y Barbie Virgen María resucitan la lid

Entonces, ¿el problema es la herejía o la posesión de los derechos legales de explotación del fenómeno?

El relanzamiento planeado de muñecas Barbie de temática religiosa en Argentina, apodadas "Barbie Virgen María" y "Jesús Ken", ha provocado indignación a nivel mundial, especialmente entre los grupos católicos en Buenos Aires, el lugar de nacimiento del Papa Francisco. Esto se produce después de que el éxito internacional de la película "Barbie" de Greta Gerwig, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, impulsó a los creadores, los artistas locales Emiliano Pool Paolini y Marianela Perelli, a reeditar su polémica colección. Según lo informado por Jam Press, la exhibición original de los artistas "Barbie: The Plastic Religion" en 2014 recibió serias amenazas de muerte por representar a importantes figuras religiosas, incluidos los santos católicos y la Virgen María, como muñecas.

A pesar de estas amenazas, al menos una tienda de juguetes en Argentina supuestamente acordó almacenar algunos modelos de la colección revivida, y los artistas planean exhibir sus muñecas en una exposición de arte en diciembre, según el New York Post. La exposición anterior, "Barbie, The Plastic Religion", provocó ira en todo el mundo, según USA Today.

El sacerdote Adrián Santarelli de la parroquia de Santo Tomás Moro en Buenos Aires en ese momento cuestionó la idoneidad de las muñecas, diciendo que su representación de imágenes sagradas podría dañar la comprensión de lo sagrado de un niño. Incluía Barbies representadas como Juana de Arco y Virgen de Guadalupe, entre otras, y Ken como Buda y Moisés. En particular, evitó las muñecas que representaban figuras musulmanas debido a las prohibiciones islámicas sobre tales representaciones.

En respuesta a la controversia, los artistas insisten en que la exposición es puramente una obra de arte y no pretende ofender. Paolini insiste en que las creaciones fueron "simplemente la unión de los dos elementos más populares de la historia: la muñeca Barbie y la religión". "Francamente, no entendemos por qué estamos siendo atacados", dijo Paolini según el New York Post. "La religión siempre ha representado a las vírgenes como las mujeres más bellas", agregó. "Hoy, la mujer más hermosa es Barbie". Se espera que la exposición supuestamente planeada para diciembre atraiga a unos 400 visitantes, según los organizadores, con presencia policial para garantizar la seguridad. "La recepción de la colección revivida va bien", dijo Paolini. "Participaremos en una exposición de arte con un stand dedicado a la Religión Plástica donde presentaremos 33 muñecas Barbie, entre otras obras de arte". Perelli y Paolini concibieron la idea después de presenciar las celebraciones del Día de Muertos en México.

Argumentan que si hay Barbies que representan varias profesiones, ¿por qué no una religiosa? La obra de arte también ha provocado la ira de los hindúes en el pasado. Rajan Zed, un clérigo hindú con sede en Nevada, criticó la "Barbie-ficación de Kali" como inapropiada y fuera de lugar.

Las reacciones de las redes sociales a la colección revivida son mixtas. Un usuario lo calificó como un "escándalo internacional", mientras que otro acusó a los artistas de buscar la fama de una manera infame.

Pero no es la primera, ni la segunda versión que se cuestiona. También fueron quitados del mercado, muy a pesar de Mattel, el Ken homosexual, la Barbie embarazada, con capacidades diferentes y la representante del colectivo LGTBQ+.

