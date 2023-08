Cancelan a Barbie en Japón por memes de Hiroshima y Nagasaki

Las respuestas al meme indican que “Barbenheimer” se burla de la experiencia de Japón como el único país del mundo que experimentó el bombardeo con un arma nuclear. Los bombardeos fueron hechos altamente traumáticos que causaron la muerte de decenas de miles y aún hoy afectan fuertemente al país. En particular, Oppenheimer aún no se lanzó en Japón y actualmente no hay planes para hacerlo.