Francia: Detienen al aclamado actor Gérard Depardieu por abuso sexual

En abril del 2023, un informe publicado por el sitio web de noticias de investigación “Médiapart” reveló que 13 mujeres acusaron a Depardieu de comportamiento sexualmente inapropiado. Además, desde España, la periodista y escritora Ruth Baza lo acusa de haberla violado en 1995.

Actualización: Depardieu fue puesto en libertad, pero su juicio está programado para octubre. La industria del cine sigue atenta a este caso que pone en tela de juicio la conducta de una figura icónica de Hollywood.

Anularon la condena a Harvey Weinstein, el 'Monstruo de Hollywood'

En un plot twist que dejó a la industria del entretenimiento atónita, el productor de cine Harvey Weinstein, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y abuso, vio su condena por violación anulada. Este revés judicial sacudió los cimientos de Hollywood, desatando una ola de reacciones polarizadas y reavivando el debate sobre la equidad en el sistema judicial. Parece propio de una serie de Netflix.

image.png

La decisión de revocar la sentencia se fundamenta en una serie de fallos por parte del juez James M. Burke, quien presuntamente cometió errores graves que habrían predispuesto al jurado. Entre ellos, permitir el testimonio de tres mujeres que aseguraban haber sido agredidas por Weinstein, pese a no formar parte de los cargos específicos. Además, se violó el derecho del septuagenario a declarar, al autorizar que los fiscales lo interrogaran sobre acusaciones ajenas que retrataban su conducta reprobable.

Arthur Aidala, abogado defensor de Weinstein en la apelación, no ocultó su felicicidad ante el fallo. "Siempre supimos que Weinstein no tuvo un juicio justo. No se pueden ignorar cien años de precedentes legales solo porque alguien sea impopular", expresó Aidala, aludiendo al precedente de Molineux que coadyuvó a revocar la sentencia. "El dictamen legal de hoy es un gran día para Estados Unidos, pues reafirma nuestra fe en un sistema de justicia equitativo."

Más contenido en Urgente24

Milei necesita que CFK hable todos los días

José 'Pepe' Mujica confirmó que tiene cáncer de esófago

Campo: Entre la chicharrita y un trimestre climático incierto

Festeja Elon Musk: China habilita la conducción autónoma en autos Tesla