José 'Pepe' Mujica confirmó que tiene cáncer de esófago

Discurso emotivo ante un diagnóstico complejo

"Necesito informarles que el viernes pasado concurrí a hacerme un chequeo y se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido. En mi caso es doblemente complejo porque padezco de una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó entre otras cosas los riñones. Eso genera obvias dificultades para técnicas de quimioterapia o de cirugía, a todo eso lo están evaluando los galenos", anunció así su diagnóstico en la rueda de prensa.

Fiel a su positividad y pese a su diagnóstico complejo, el ‘Pepe’ aseguró que le dará pelea al cáncer: “Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”.

“Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, agregó. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”, sentenció.

image.png En 2004 fue diagnosticado de una enfermedad autoinmune, que en 2020 lo obligó a renunciar a su banca en el Senado, y según sus propias palabras, le comprometió sus riñones. En el 2021 fue operado de una úlcera en el esófago.

En esa misma línea, mencionó la 'libertad' reside en la voluntad:

Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces

“Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, expresó y luego normó a la muerte:

Morirse, hay que morirse. Pertenecemos al mundo de las cosas vivas, y en el mundo de las cosas vivas se nace signados para morir. Por eso la vida es una aventura formidable Morirse, hay que morirse. Pertenecemos al mundo de las cosas vivas, y en el mundo de las cosas vivas se nace signados para morir. Por eso la vida es una aventura formidable

Pepe Mujica, de guerrillero a un hombre de paz

Mujica asumió la presidencia de Uruguay en el 2010 con una reputación de exguerrillero tupamaro devenido en ‘bonachón’: pidió hacer un borrón y cuenta nueva de las épocas de la Dictadura y poco a poco se convirtiendo en un icono mundial por su vida en la austeridad.

Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco Me gusta el campo porque ahí hablo conmigo mismo... estuve siete años en solitario en la cárcel. Sin libros. No tenía nada para hacer. Y tuve que aprender a hablar con el que llevaba adentro. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo que cuando era muy joven había sido muy loco

image.png El rancho de Pepe Mujica.

El ‘Pepe’ antes de ser presidente -y durante su mandato hasta 2015-, siguió viviendo en su rancho en las afueras de Montevideo, junto a su mujer y sus mascotas, y donó su salario presidencial a programas sociales.

Aprendí a disfrutar del yo interior, a entender que la única cosa milagrosa que hay para cada uno es haber nacido, vivir esta aventura de la vida. No hay nada más grande que la oportunidad de vivir. ¿Te das cuenta? (Pepe Mujica) Aprendí a disfrutar del yo interior, a entender que la única cosa milagrosa que hay para cada uno es haber nacido, vivir esta aventura de la vida. No hay nada más grande que la oportunidad de vivir. ¿Te das cuenta? (Pepe Mujica)

El líder frenteamplista, implementó varias reformas de tinte izquierdista que pusieron al país como pionero en lo que respecta al consumo de drogas blandas. Tal es así que su gobierno legalizó y reguló el mercado de la marihuana, convirtiendo así a Uruguay en el primer país en darle un marco legal al consumo: esta medida intenta combatir el narcotráfico, supervisar las adicciones y abre un debate social sobre regular o no las drogas psicoativas.

En febrero del 2023, recibió un reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el apoyo que brindó durante el proceso de paz en Colombia entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, lo que se tradujo en una deposición de armas de la lucha armada guerrillera.

Me río cuando me dicen que soy marxista, soy estoico (Pepe Mujica) Me río cuando me dicen que soy marxista, soy estoico (Pepe Mujica)

Embed - Entro a la CASA de PEPE MUJICA. Me muestra COMO VIVE y su rutina con gallinas, flores y tractores.

