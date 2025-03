Caso resuelto en Hollywood: El triste y oscuro final de Gene Hackman

image.png

"Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas similares a la gripe durante aproximadamente tres a seis días, para luego desarrollar acumulación de líquido en los pulmones", detalló Jarrell. "En ese momento, sin tratamiento médico, una persona puede morir muy rápidamente, en un plazo de 24 a 48 horas".

Te habíamos informado: Gene Hackman: La autopsia no aclara su muerte y contradicciones sobre su salud

Últimos momentos y el legado del actor

Un detalle particularmente desgarrador del caso es que, debido a su avanzado estado de Alzheimer, es muy probable que Hackman no estuviera consciente del fallecimiento de su esposa. El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, confirmó que no había evidencia de un cuidador en la residencia.

La investigación también reveló que uno de los tres perros de la pareja fue encontrado muerto, posiblemente por deshidratación o inanición, mientras que los otros dos sobrevivieron.

image.png

Hackman, ganador de dos premios Oscar por sus actuaciones en "The French Connection" (1971) y "Unforgiven" (1992), recibió un homenaje póstumo en la reciente ceremonia de los Premios de la Academia en Los Ángeles. Durante la ceremonia, el actor Morgan Freeman expresó: "Gene siempre decía: 'No pienso en el legado. Sólo espero que la gente me recuerde como alguien que intentó hacer un buen trabajo'. Así que creo que hablo por todos nosotros cuando digo: Gene, serás recordado por eso y por mucho más".

-------------------------------------------------------------

