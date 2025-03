Mercado Pago te devuelve plata por pagar los servicios: Cómo aprovecharlo

Arrancó marzo y, como siempre, las cuentas no se hacen esperar. Pero esta vez, Mercado Pago trae una propuesta que te va a hacer pensar dos veces antes de lamentarte por tener que pagar: te devuelve plata por abonar tus servicios. ¿Parece un sueño, no? Pero, es real. Y no se trata de una promo cualquiera, sino de un desafío que te permite ganar cashback en tres simples pasos.