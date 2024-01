Carmen Barbieri enfrenta operación por problemas de salud

“El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (dirigiéndose a la doctora que estaba a su lado), me enteré de que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, relató al aire. “El pecho izquierdo dio que mi mama, mi prótesis está rota, me mandó a hacer otro estudio, una resonancia, y gracias a vos (dirigiéndose a la doctora que estaba a su lado), me enteré de que tengo rota la prótesis, no mucho, pero está rota”, relató al aire.