¡Anotalas! : Las 10 películas más esperadas para el 2023

8) Ciudad Asteroide

image.png

Wes Anderson se ha vuelto tan respetado y amado tanto por los cinéfilos como por los críticos de cine que cada película que lanza es tratada como un evento. Su próxima película, Asteroid City (Ciudad Asteroide), tampoco parece que vaya a romper esa tradición. La nueva película sobre la mayoría de edad cuenta con lo que podría ser el conjunto más impresionante que Anderson haya reunido en la pantalla, lo que los fanáticos de su trabajo sabrán que es un gran cumplido.

Fecha: 16 de junio 2023.

7) Indiana Jones y el Dial del destino

image.png

La nueva película de Indiana Jones no solo está protagonizada, entre otros, por Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas y John Rhys-Davies, sino que también está dirigida por Logan y el cineasta de Ford v. Ferrari y Old Man Logan.

Fecha de estreno: 30 de julio 2023.

6) Mission Imposible: Dead Reckoning Parte 1

image.png

Solo hay una próxima película de acción de Hollywood que promete más que John Wick: Capítulo 4 , y es Mission: Impossible: Dead Reckoning, Parte 1. En el transcurso de los últimos 20 años, la franquicia Misión: Imposible se ha convertido lentamente en una de las series de películas más confiables y entretenidas de Hollywood.

Fecha de estreno: 14 de julio 2023.

5) Oppenheimer

image.png

Oppenheimer, el 12º largometraje de Dunkerque y el cineasta de El Caballero de la Noche, Christopher Nolan, llegará a los cines el próximo verano. La película, al igual que Dunkerque, explorará uno de los momentos más cruciales de la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, la última película de Nolan seguirá a su físico homónimo mientras dirige el Laboratorio de Los Álamos del Proyecto Manhattan en un viaje que inevitablemente resulta en la creación de la bomba atómica.

Fecha de estreno: 21de julio 2023.

4) Barbie

image.png

Pocos podrían haber predicho que una película basada en la marca de juguetes Barbie de Mattel se ubicaría firmemente como una de las películas más prometedoras de 2023. Unos meses después de que un puñado de fotos salvajes de la producción de la película incendiaran Internet, Warner Bros publicó un tráiler en YouTube que resultó un éxito absoluto al homenajear a Odisea en el Espacio 2001.

Fecha de estreno: 21 de julio 2023

3) Dune Parte 2

image.png

Dune de 2021 es una de las películas de ciencia ficción más impresionantes que Hollywood ha lanzado en los últimos años, por lo que es un poco obvio incluir su muy esperada secuela, Dune: Part Two, en esta lista. La nueva película, una vez más, será dirigida por el cineasta de Sicario y Arrival, Denis Villeneuve, mientras que Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Zendaya y Dave Bautista están listos para repetir sus papeles originales de Dune en la secuela.

Fecha de estreno: 3 de noviembre 2023.

2) Asesinos de la Luna de Flores

image.png

Si bien aún no se ha establecido oficialmente una fecha de lanzamiento para Killers of the Flower Moon, Apple TV+ se burló anteriormente de que la película se estrenará en algún momento de 2023. Teniendo eso en cuenta, junto con el calibre del talento involucrado en la película, simplemente no hay razón para no incluir este prometedor thriller policiaco en esta lista.

Fecha de estreno: En algún momento de mayo 2023

1) Beau tiene miedo

image.png

Se sabe muy poco en este momento sobre esta misteriosa producción de A24, que será la tan esperada continuación del guionista y director Ari Aster a Midsommar de 2019. La película ha sido descrita anteriormente como una “comedia de pesadilla”. Los pocos detalles de la trama que se han publicado sugieren que seguirá a un hombre angustiado que emprende un viaje a casa que altera la realidad, luego de la muerte de su autoritaria madre.

Fecha de estreno: En algun momento del 2023.

---------------------

Más contenido en Urgente 24

Récord de migrantes en 2022: Cada minuto, 31 personas huyen de su país

Estas son las 10 mejores series de 2022

Los 10 hombres considerados más apuestos en 2022

Rituales de Año Nuevo: 12 uvas, barrer hacia afuera y más